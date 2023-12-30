https://sputniknews.com.tr/20231230/rus-senator-puskov-milei-bricsi-reddederek-abd-yanlisi-bir-davranis-modeli-gosteriyor-1079193789.html

Rus senatör Puşkov: Milei, BRICS'i reddederek ABD yanlısı bir davranış modeli gösteriyor

Rus senatör Puşkov: Milei, BRICS'i reddederek ABD yanlısı bir davranış modeli gösteriyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin BRICS'i reddederek Amerikan yanlısı bir davranış... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T12:28+0300

2023-12-30T12:28+0300

2023-12-30T12:28+0300

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javier milei

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Telegram hesabından açıklama yapan Rus Senatör Puşkov, “Arjantin artık önemli bir ‘karşılaştırma noktası” haline geliyor. ABD'ye tam yönelimini ve Rusya ve Çin ile yakınlaşmanın yanı sıra BRICS'e katılmayı reddeden Milei, giderek daha fazla ülkenin ABD lehine net bir seçim yapmamayı tercih ettiği modern dünyada Arjantin'i bir tür Amerikan yanlısı davranış modeline dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.Milei’nin açıklamasının oldukça riskli olduğunu belirten Senatör, Arjantin’in ekonomisinin ‘feci’ bir durumda olduğunu ve böyle bir süreçte başarılı olmasının çok zor olduğunu vurgulayarak, “Ya ABD, Ukrayna için bile ayırmaktan zorlandığı parayı Arjantin'e akıtacak ya da Başkan Milei'nin seçtiği model tüm dünyanın gözü önünde çökmüş olacak” ifadelerine yer verdi.Daha önce, Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, katılımcı ülke liderlerine BRICS’e katılmayı reddettiklerini bildiren bir mektup göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231230/arjantin-brics-uyeligi-konusu-derin-bir-analiz-gerektiriyor-1079186445.html

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