https://sputniknews.com.tr/20231230/rus-senator-puskov-milei-bricsi-reddederek-abd-yanlisi-bir-davranis-modeli-gosteriyor-1079193789.html
Rus senatör Puşkov: Milei, BRICS'i reddederek ABD yanlısı bir davranış modeli gösteriyor
Rus senatör Puşkov: Milei, BRICS'i reddederek ABD yanlısı bir davranış modeli gösteriyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin BRICS'i reddederek Amerikan yanlısı bir davranış... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T12:28+0300
2023-12-30T12:28+0300
2023-12-30T12:28+0300
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rus senatör aleksey puşkov
javier milei
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Telegram hesabından açıklama yapan Rus Senatör Puşkov, “Arjantin artık önemli bir ‘karşılaştırma noktası” haline geliyor. ABD'ye tam yönelimini ve Rusya ve Çin ile yakınlaşmanın yanı sıra BRICS'e katılmayı reddeden Milei, giderek daha fazla ülkenin ABD lehine net bir seçim yapmamayı tercih ettiği modern dünyada Arjantin'i bir tür Amerikan yanlısı davranış modeline dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.Milei’nin açıklamasının oldukça riskli olduğunu belirten Senatör, Arjantin’in ekonomisinin ‘feci’ bir durumda olduğunu ve böyle bir süreçte başarılı olmasının çok zor olduğunu vurgulayarak, “Ya ABD, Ukrayna için bile ayırmaktan zorlandığı parayı Arjantin'e akıtacak ya da Başkan Milei'nin seçtiği model tüm dünyanın gözü önünde çökmüş olacak” ifadelerine yer verdi.Daha önce, Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, katılımcı ülke liderlerine BRICS’e katılmayı reddettiklerini bildiren bir mektup göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231230/arjantin-brics-uyeligi-konusu-derin-bir-analiz-gerektiriyor-1079186445.html
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aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, javier milei, brics, arjantin, abd
Rus senatör Puşkov: Milei, BRICS'i reddederek ABD yanlısı bir davranış modeli gösteriyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin BRICS'i reddederek Amerikan yanlısı bir davranış modeli sergilediğini söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Rus Senatör Puşkov, “Arjantin artık önemli bir ‘karşılaştırma noktası” haline geliyor. ABD'ye tam yönelimini ve Rusya ve Çin ile yakınlaşmanın yanı sıra BRICS'e katılmayı reddeden Milei, giderek daha fazla ülkenin ABD lehine net bir seçim yapmamayı tercih ettiği modern dünyada Arjantin'i bir tür Amerikan yanlısı davranış modeline dönüştürüyor” ifadelerini kullandı.
Milei’nin açıklamasının oldukça riskli olduğunu belirten Senatör, Arjantin’in ekonomisinin ‘feci’ bir durumda olduğunu ve böyle bir süreçte başarılı olmasının çok zor olduğunu vurgulayarak, “Ya ABD, Ukrayna için bile ayırmaktan zorlandığı parayı Arjantin'e akıtacak ya da Başkan Milei'nin seçtiği model tüm dünyanın gözü önünde çökmüş olacak” ifadelerine yer verdi.
Daha önce, Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, katılımcı ülke liderlerine BRICS’e katılmayı reddettiklerini bildiren bir mektup göndermişti.