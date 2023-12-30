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https://sputniknews.com.tr/20231230/ispanyada-444-ucus-iptal-edildi-1079201383.html
İspanya'da 444 uçuş iptal edildi
İspanya'da 444 uçuş iptal edildi
İspanya havayolu şirketi İberia'nın çalışanları, Üç Kral Bayramı döneminde aldığı 4 günlük greve gitme kararının ardından 444 uçuş iptal edildi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T18:54+0300
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İspanyol İberia Havayolları'nda ilan edilen grev nedeniyle 444 uçuş iptal edildi.Yerel basında çıkan haberlere göre, İberia çalışanlarının bağlı olduğu UGT, CCOO ve USO sendikaları tarafından 5-8 Ocak tarihleri arasında alınan grev kararı nedeniyle biletlerini satın almış 45 bin 641 yolcu olumsuz etkilenecek.Ülkede Üç Kral Bayramı kutlamalarına denk gelen grev nedeniyle 444 uçuş iptal edilirken, havayolu şirketi karardan etkilenen müşterilerine uçuş tarihlerini değiştirme, yeniden rezervasyon veya para iadesini talep etme imkanı sundu.Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak İspanya'da her yıl 6 Ocak'ta resmi dini bayram yapılıyor.
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ispanyol, ispanya, avrupa, uçuş
ispanyol, ispanya, avrupa, uçuş

İspanya'da 444 uçuş iptal edildi

18:54 30.12.2023
© AAuçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk
uçak - uçuş - seyahat - havalimanı - yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2023
© AA
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İspanya havayolu şirketi İberia'nın çalışanları, Üç Kral Bayramı döneminde aldığı 4 günlük greve gitme kararının ardından 444 uçuş iptal edildi.
İspanyol İberia Havayolları'nda ilan edilen grev nedeniyle 444 uçuş iptal edildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, İberia çalışanlarının bağlı olduğu UGT, CCOO ve USO sendikaları tarafından 5-8 Ocak tarihleri arasında alınan grev kararı nedeniyle biletlerini satın almış 45 bin 641 yolcu olumsuz etkilenecek.
Ülkede Üç Kral Bayramı kutlamalarına denk gelen grev nedeniyle 444 uçuş iptal edilirken, havayolu şirketi karardan etkilenen müşterilerine uçuş tarihlerini değiştirme, yeniden rezervasyon veya para iadesini talep etme imkanı sundu.
Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak İspanya'da her yıl 6 Ocak'ta resmi dini bayram yapılıyor.
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