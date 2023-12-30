https://sputniknews.com.tr/20231230/emine-erdogan-ateskes-simdi-baris-simdi-1079199394.html

Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi

Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T17:26+0300

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türkiye

emine erdoğan

recep tayyip erdoğan

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

ateşkes

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#FilistinİçinTekYürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi. ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında, dün Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231030/emine-erdogan-bm-karayolu-guvenligi-ozel-temsilcisi-ile-gorustu-1076897339.html

türkiye

gazze

gazze şeridi

israil

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emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, ateşkes