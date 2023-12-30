https://sputniknews.com.tr/20231230/emine-erdogan-ateskes-simdi-baris-simdi-1079199394.html
Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi
Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T17:26+0300
2023-12-30T17:26+0300
2023-12-30T17:26+0300
türkiye
emine erdoğan
recep tayyip erdoğan
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
ateşkes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074513091_0:899:2048:2051_1920x0_80_0_0_50faab34e78fdce89c02be30d652f97b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#FilistinİçinTekYürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi. ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında, dün Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/emine-erdogan-bm-karayolu-guvenligi-ozel-temsilcisi-ile-gorustu-1076897339.html
türkiye
gazze
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074513091_0:707:2048:2243_1920x0_80_0_0_c6b9223855d46d1cc07893dc4ba08236.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, ateşkes
emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, ateşkes
Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#FilistinİçinTekYürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "14 sene önce Filistinli çocuklar için dünyaya yaptığımız insan onuruna yakışır gelecek çağrısını 2023 yılında da sürdürüyor olmak büyük acı… Filistin topraklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için daha kaç neslin feda edilmesini bekleyeceğiz? Ateşkes şimdi, barış şimdi. ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, dün Taksim Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye ilişkin görüntülere de yer verdi.