https://sputniknews.com.tr/20231230/disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-uzerinden-gaz-gecisi-konusunda-talebin-varligini-dikkate-alacak-1079192198.html

Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Ukrayna üzerinden gaz geçişi konusunda talebin varlığını dikkate alacak

Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Ukrayna üzerinden gaz geçişi konusunda talebin varlığını dikkate alacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Biriçevskiy, Moskova'nın Ukrayna üzerinden gaz geçişine devam etme konusunda tüketicilerden... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T11:28+0300

2023-12-30T11:28+0300

2023-12-30T11:28+0300

ukrayna krizi

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rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

dmitriy biriçevskiy

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada Moskova'nın 2024'ten sonra Ukrayna üzerinden gaz geçişine devam etme konusunu değerlendirirken tüketicilerden talep olup olmadığını dikkate alacağını söyledi.Biriçevskiy, açıklamasında şu sözleri kaydetti:Kiev'in sözleşmenin uzatılması konusuna ilgi duymadığını beyan ettiğini anımsatan Biriçevskiy, “Bu bağlamda bizim için şu soru ortaya çıkıyor: Gelecek yıl Ukrayna üzerinden gaz geçişinin reddedilmesi, Kiev'in ondan elde ettiği gelirinden mahrum kalacağı anlamına mı geliyor?” ifadelerini kullandı.Diplomat, Rus şirketlerinin siyasi durumdan bağımsız olarak, mevcut sözleşme de dahil olmak üzere, enerji kaynaklarının tedariki konusunda Avrupa'daki alıcılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.Biriçevskiy ayrıca, AB'nin Mart 2022’de Avrupalılara büyük rekabet avantajı sağlayan Rus gazını reddetme politikasını açıkladığını anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20231229/ukraynali-askeri-uzman-rusya-ukrayna-hava-uslerindeki-bati-silahlarini-vurdu-1079183946.html

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