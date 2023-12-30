https://sputniknews.com.tr/20231230/disisleri-bakanligi-rusya-ukrayna-uzerinden-gaz-gecisi-konusunda-talebin-varligini-dikkate-alacak-1079192198.html
Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Ukrayna üzerinden gaz geçişi konusunda talebin varlığını dikkate alacak
Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Ukrayna üzerinden gaz geçişi konusunda talebin varlığını dikkate alacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Biriçevskiy, Moskova'nın Ukrayna üzerinden gaz geçişine devam etme konusunda tüketicilerden... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T11:28+0300
2023-12-30T11:28+0300
2023-12-30T11:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada Moskova'nın 2024'ten sonra Ukrayna üzerinden gaz geçişine devam etme konusunu değerlendirirken tüketicilerden talep olup olmadığını dikkate alacağını söyledi.Biriçevskiy, açıklamasında şu sözleri kaydetti:Kiev'in sözleşmenin uzatılması konusuna ilgi duymadığını beyan ettiğini anımsatan Biriçevskiy, “Bu bağlamda bizim için şu soru ortaya çıkıyor: Gelecek yıl Ukrayna üzerinden gaz geçişinin reddedilmesi, Kiev'in ondan elde ettiği gelirinden mahrum kalacağı anlamına mı geliyor?” ifadelerini kullandı.Diplomat, Rus şirketlerinin siyasi durumdan bağımsız olarak, mevcut sözleşme de dahil olmak üzere, enerji kaynaklarının tedariki konusunda Avrupa'daki alıcılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.Biriçevskiy ayrıca, AB'nin Mart 2022’de Avrupalılara büyük rekabet avantajı sağlayan Rus gazını reddetme politikasını açıkladığını anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/ukraynali-askeri-uzman-rusya-ukrayna-hava-uslerindeki-bati-silahlarini-vurdu-1079183946.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, dmitriy biriçevskiy
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, dmitriy biriçevskiy
Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Ukrayna üzerinden gaz geçişi konusunda talebin varlığını dikkate alacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Biriçevskiy, Moskova'nın Ukrayna üzerinden gaz geçişine devam etme konusunda tüketicilerden talep olup olmadığını dikkate alacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada Moskova'nın 2024'ten sonra Ukrayna üzerinden gaz geçişine devam etme konusunu değerlendirirken tüketicilerden talep olup olmadığını dikkate alacağını söyledi.
Biriçevskiy, açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Rusya'da doğal gaz tedariği planlanırken, doğal olarak tüketici talebinin varlığı ve sınır ötesi altyapının işlerliği gibi faktörler dikkate alınıyor. Ukrayna üzerinden gaz tedarikinin devamı meselesi ele alınırken bu mantıktan haraket edileceğini düşünüyorum.
Kiev'in sözleşmenin uzatılması konusuna ilgi duymadığını beyan ettiğini anımsatan Biriçevskiy, “Bu bağlamda bizim için şu soru ortaya çıkıyor: Gelecek yıl Ukrayna üzerinden gaz geçişinin reddedilmesi, Kiev'in ondan elde ettiği gelirinden mahrum kalacağı anlamına mı geliyor?” ifadelerini kullandı.
Diplomat, Rus şirketlerinin siyasi durumdan bağımsız olarak, mevcut sözleşme de dahil olmak üzere, enerji kaynaklarının tedariki konusunda Avrupa'daki alıcılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.
Biriçevskiy ayrıca, AB'nin Mart 2022’de Avrupalılara büyük rekabet avantajı sağlayan Rus gazını reddetme politikasını açıkladığını anımsattı.