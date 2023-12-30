https://sputniknews.com.tr/20231230/disisleri-bakanligi-abd-guney-kafkasyada-rusyaya-karsi-ikinci-bir-cephe-acmayi-planliyor-1079194526.html

Dışişleri Bakanlığı: ABD, Güney Kafkasya'da Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açmayı planlıyor

Dışişleri Bakanlığı: ABD, Güney Kafkasya'da Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açmayı planlıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, ABD'nin Güney Kafkasya'da Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açmayı planladığını belirtti. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T13:09+0300

2023-12-30T13:09+0300

2023-12-30T13:09+0300

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kafkasya bölgesi

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD'nin Güney Kafkasya'yı Moskova'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açmak için bir dayanak noktası olarak gördüğünü söyledi.Galuzin, “Washington, uzun süredir Güney Kafkasya'yı Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açmak için bir dayanak noktası olarak gördüklerini gizlemiyor” diyerek, tüm bunların bölge halklarının çıkarlarıyla temelden çeliştiğini vurguladı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın ‘Batı'nın önerisi veya teşviki üzerine’ dış politikasını radikal bir şekilde yeniden şekillendirme yoluna gittiğini belirterek, ABD ve Avrupa Birliği'nin eylemlerinin ‘Rusya'yı Güney Kafkasya'dan çıkarma’ amacı taşıdığını ifade etmişti.

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