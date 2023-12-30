https://sputniknews.com.tr/20231230/dilenciligi-yasaklayan-icisleri-bakanina-tepki-dilenme-yasagina-hayir-1079195228.html
Dilenciliği yasaklayan İçişleri Bakanı'na tepki: 'Dilenme yasağına hayır'
Dilenciliği yasaklayan İçişleri Bakanı'na tepki: 'Dilenme yasağına hayır'
Başkentte dilencilik yasağını onaylayan Lüksemburg İçişleri Bakanının evi protestocuların hedefi oldu. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T13:51+0300
2023-12-30T13:51+0300
2023-12-30T13:51+0300
dünya
lüksemburg
dilenci
yasak
protesto
içişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101535/58/1015355819_0:174:3020:1873_1920x0_80_0_0_45240655a58cf1c7c9204486babc8c58.jpg
Protestocular, Lüksemburg'un başkentinde dilenciliğin yasaklanması kararını onaylayan İçişleri Bakanı Leon Gloden'in evini hedef aldı.Lüksemburg'ta yayın yapan bir gazetenin haberine göre, Gloden'in evinin cephesindeki duvara "Dilenme yasağına hayır" yazan protestocular ayrıca Bakan'ın oğlunun arabasının lastiklerini patlattı.Gloden, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratlar argümanlarla tartışır, evimin cephesine yazılan grafitilerle veya oğlumun arabasının patlatılmış lastikleriyle değil. Bu tür eylemlerle siyasi duruşumu ya da kararlarımı değiştirmeyeceğim" yorumunu yaptı.Bakan'ın protestocular hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.Lüksemburg Belediye Meclisi'nce mart ayında alınan dilencilik yasağı kararını, eski İçişleri Bakanı Taina Bofferding Mayıs ayında onaylamayı reddetmişti. Gloden, Aralık ayının başında selefinin ret kararını bozmuş, ardından Lüksemburg Belediye Meclisi başkentte 'dilenme yasağını' uygulamaya koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231223/cin-luksemburg-arasinda-direkt-ucuslar-basladi-1078845394.html
lüksemburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101535/58/1015355819_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0b7f65453a63e3f09d675a437c1edbfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lüksemburg, dilenci, yasak, protesto, içişleri bakanlığı
lüksemburg, dilenci, yasak, protesto, içişleri bakanlığı
Dilenciliği yasaklayan İçişleri Bakanı'na tepki: 'Dilenme yasağına hayır'
Başkentte dilencilik yasağını onaylayan Lüksemburg İçişleri Bakanının evi protestocuların hedefi oldu.
Protestocular, Lüksemburg'un başkentinde dilenciliğin yasaklanması kararını onaylayan İçişleri Bakanı Leon Gloden'in evini hedef aldı.
Lüksemburg'ta yayın yapan bir gazetenin haberine göre, Gloden'in evinin cephesindeki duvara "Dilenme yasağına hayır" yazan protestocular ayrıca Bakan'ın oğlunun arabasının lastiklerini patlattı.
Gloden, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratlar argümanlarla tartışır, evimin cephesine yazılan grafitilerle veya oğlumun arabasının patlatılmış lastikleriyle değil. Bu tür eylemlerle siyasi duruşumu ya da kararlarımı değiştirmeyeceğim" yorumunu yaptı.
Bakan'ın protestocular hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.
Lüksemburg Belediye Meclisi'nce mart ayında alınan dilencilik yasağı kararını, eski İçişleri Bakanı Taina Bofferding Mayıs ayında onaylamayı reddetmişti. Gloden, Aralık ayının başında selefinin ret kararını bozmuş, ardından Lüksemburg Belediye Meclisi başkentte 'dilenme yasağını' uygulamaya koymuştu.