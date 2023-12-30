https://sputniknews.com.tr/20231230/dilenciligi-yasaklayan-icisleri-bakanina-tepki-dilenme-yasagina-hayir-1079195228.html

Dilenciliği yasaklayan İçişleri Bakanı'na tepki: 'Dilenme yasağına hayır'

Dilenciliği yasaklayan İçişleri Bakanı'na tepki: 'Dilenme yasağına hayır'

Başkentte dilencilik yasağını onaylayan Lüksemburg İçişleri Bakanının evi protestocuların hedefi oldu. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T13:51+0300

2023-12-30T13:51+0300

2023-12-30T13:51+0300

dünya

lüksemburg

dilenci

yasak

protesto

içişleri bakanlığı

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Protestocular, Lüksemburg'un başkentinde dilenciliğin yasaklanması kararını onaylayan İçişleri Bakanı Leon Gloden'in evini hedef aldı.Lüksemburg'ta yayın yapan bir gazetenin haberine göre, Gloden'in evinin cephesindeki duvara "Dilenme yasağına hayır" yazan protestocular ayrıca Bakan'ın oğlunun arabasının lastiklerini patlattı.Gloden, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratlar argümanlarla tartışır, evimin cephesine yazılan grafitilerle veya oğlumun arabasının patlatılmış lastikleriyle değil. Bu tür eylemlerle siyasi duruşumu ya da kararlarımı değiştirmeyeceğim" yorumunu yaptı.Bakan'ın protestocular hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.Lüksemburg Belediye Meclisi'nce mart ayında alınan dilencilik yasağı kararını, eski İçişleri Bakanı Taina Bofferding Mayıs ayında onaylamayı reddetmişti. Gloden, Aralık ayının başında selefinin ret kararını bozmuş, ardından Lüksemburg Belediye Meclisi başkentte 'dilenme yasağını' uygulamaya koymuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231223/cin-luksemburg-arasinda-direkt-ucuslar-basladi-1078845394.html

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