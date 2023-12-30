https://sputniknews.com.tr/20231230/151-yil-hapis-cezasi-verilmisti-mahkemeden-cocuk-istismarina-tahliye-karari-1079190555.html

151 yıl hapis cezası verilmişti: Mahkemeden çocuk istismarına tahliye kararı

151 yıl hapis cezası verilmişti: Mahkemeden çocuk istismarına tahliye kararı

Mahkeme, öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve 151 yıl hapis cezası alan öğretmenin tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak adli kontrol... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T10:19+0300

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türkiye

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11 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni A.M.D’ye 151 yıl hapis cezası verilmişti. Cumhuriyet'in haberine göre mahkeme, A.M.D.’nin tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak “yurtdışına çıkmamak, konutunu terk etmemek ve duruşmaları takip etmek ve katılmak” şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.İstanbul Sultangazi’de bir devlet okulunda 2013-2016 yılları arasında sınıf öğretmeni A.M.D.’nin, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar 11 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Öğretmenin, çocukları hem sınıfta hem de özel ders verme bahanesiyle evine çağırarak istismar ettiği iddia edildi. A.M.D.’nin, istismar ettiği çocukları ise ailelerine anlatmaları durumunda okuldan atmakla tehdit ettiği öne sürüldü. Dördüncü sınıfa geçen çocuklar, durumu ailelerine anlattılar ve veliler, çocuklarının iddiaları üzerine savcılığa giderek öğretmenden şikâyetçi oldu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, 10 Kasım 2016’da sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 1 Haziran 2017’de iddianame düzenlendi. Savcılık, A.M.D.’nin 11 çocuğa yönelik eylemleri nedeniyle toplamda 327.5 yıldan 836 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan sanık A.M.D., suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.30 Mayıs 2019’da görülen karar duruşmasında sanık A.M.D., 151.5 yıl hapse çarptırılmıştı. Sanık avukatı verilen cezalara, bazı mağdurların avukatları ise verilen beraat kararlarına itiraz etmişti. Dosyayı usul yönünden bozan Yargıtay, hükmün yeniden kurulması için dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi. Yargıtay’ın bozma ilamından sonra 5 Aralık 2023’te yeniden başlayan yargılamada mütalaasını açıklayan savcı, A.M.D’nin 116 yıldan 224 yıla kadar hapsini istedi.Sanık avukatına savunma hazırlaması için süre veren mahkeme, A.M.D.’nin tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak “yurtdışına çıkmamak, konutunu terk etmemek ve duruşmaları takip etmek ve katılmak” şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.A.M.D.’nin serbest bırakılmasına bazı avukatlar itiraz etti. Ancak mahkeme, bu itirazları reddetti. Sanık dosya kapsamında sadece 7 yıl tutuklu kaldı.

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