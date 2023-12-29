https://sputniknews.com.tr/20231229/yskdan-yerel-secimler-icin-khkli-aday-karari-1079179760.html

YSK’dan yerel seçimler için ‘KHK’lı aday’ kararı

YSK’dan yerel seçimler için ‘KHK’lı aday’ kararı

YSK, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için KHK ile kamudan ihraç edilenlere adaylık yolunu kapattı. Sadece mahkeme kararı ile kamuya geri dönüşleri kesinleşenlerin... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T20:13+0300

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türkiye

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçim

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilenlerin 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği adaylıklarının kabul edilmeyeceği yönünde karar aldı.Duvar'ın aktardığına göre KHK’den ihraç edilmiş, ancak mahkeme kararı ile memuriyete dönüşlerinin önünde bir engel kalmamışsa, bu başvurular kabul edilecek. Ancak, mahkeme süreçleri henüz bitmemiş olanların adaylığı kabul edilmeyecek.Bir diğer alınan karar ise 'misafir seçmen'lere yönelik oldu. Önceki seçimlerde gündeme gelen ‘muvafakatli adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler’ bu kez seçmen listelerine yazılamayacak. Alınan kararla büyükşehirlerden, akrabaları için oy kullanmak için memleketlerine ‘misafir seçmen’ olarak gitmek isteyenlerin önü kesilmiş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231120/ysk-baskanindan-yerel-secim-uyarisi-sizlerden-beklentim-tum-partilere-esit-sekilde-yaklasmaniz-1077582693.html

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçim