https://sputniknews.com.tr/20231229/yilbasi-icin-metro-ve-funikuler-seferlerine-duzenleme-geldi-1079156538.html

Yılbaşı için metro ve füniküler seferlerine düzenleme geldi

Yılbaşı için metro ve füniküler seferlerine düzenleme geldi

Metro İstanbul, kentte yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını duyurdu. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T07:13+0300

2023-12-29T07:13+0300

2023-12-29T07:13+0300

türkiye

metro

metro istanbul

sancaktepe-yenidoğan metro hattı projesi

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metro istanbul aş

mecidiyeköy mahmutbey metro hattı

füniküler

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada; "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir" bilgisi paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231228/milyonlari-ilgilendiriyor-1-ocaktan-itibaren-5-yeni-uygulama-hayata-gececek-1079114965.html

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