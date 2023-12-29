https://sputniknews.com.tr/20231229/yilbasi-icin-metro-ve-funikuler-seferlerine-duzenleme-geldi-1079156538.html
Yılbaşı için metro ve füniküler seferlerine düzenleme geldi
Yılbaşı için metro ve füniküler seferlerine düzenleme geldi
Metro İstanbul, kentte yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını duyurdu. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T07:13+0300
2023-12-29T07:13+0300
2023-12-29T07:13+0300
türkiye
metro
metro istanbul
sancaktepe-yenidoğan metro hattı projesi
metro hattı
metro istanbul aş
mecidiyeköy mahmutbey metro hattı
füniküler
füniküler ağı
yeni yıl
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada; "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir" bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/milyonlari-ilgilendiriyor-1-ocaktan-itibaren-5-yeni-uygulama-hayata-gececek-1079114965.html
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metro, metro istanbul, sancaktepe-yenidoğan metro hattı projesi, metro hattı, metro istanbul aş, mecidiyeköy mahmutbey metro hattı, füniküler, füniküler ağı, yeni yıl, yılbaşı, sefer, saat, çalışma süresi, çalışma saatleri, istanbul kart, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
metro, metro istanbul, sancaktepe-yenidoğan metro hattı projesi, metro hattı, metro istanbul aş, mecidiyeköy mahmutbey metro hattı, füniküler, füniküler ağı, yeni yıl, yılbaşı, sefer, saat, çalışma süresi, çalışma saatleri, istanbul kart, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
Yılbaşı için metro ve füniküler seferlerine düzenleme geldi
Metro İstanbul, kentte yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek."
T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada; "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir" bilgisi paylaşıldı.