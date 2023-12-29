Türkiye İstatistik Kurumu, Resmi İstatistik Portalı'nı yeniledi

"Resmi İstatistik Portalı, günümüz ihtiyaçlarını daha iyi karşılaması için kullanıcı odaklı ve daha interaktif bir yapıda yenilenerek Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle kullanıma sunulmuştur. www.resmiistatistik.gov.tr adresinden erişim sağlanacak yeni portalda Resmi İstatistik Programı, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi, Resmi İstatistik Programı'na ilişkin mevzuat, İstatistik Konseyi toplantı raporları, yıllık izleme raporları, e-hizmetler, portallar ile Resmi İstatistiklerde Kalite ve ilgili dokümanlarına erişim sağlanabilecektir."