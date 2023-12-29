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https://sputniknews.com.tr/20231229/trumpa-baskanlik-on-secimleri-icin-ikinci-eyaletten-de-ret-1079162689.html
Trump'a başkanlık ön seçimleri için ikinci eyaletten de ret
Trump'a başkanlık ön seçimleri için ikinci eyaletten de ret
Maine Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T11:12+0300
2023-12-29T11:12+0300
dünya
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abd başkanlık seçimleri
colorado
maine
cumhuriyetçiler
cumhuriyetçi parti
abd yüksek mahkemesi
abd
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Maine Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar verildiği bildirildi.Kısa süre önce Colorado Yüksek Mahkemesi'nin aynı başlık altında Trump'ın bu eyaletteki ön seçimlere giremeyeceği yönündeki kararının ardından Maine eyaleti Trump aleyhinde aynı şekilde sonuca varan ikinci eyalet oldu.Maine'in Demokrat yönetiminin almış olduğu karar da Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararı gibi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hükme bağlanacak ve Trump'ın bu eyaletlerde ön seçimlere girip giremeyeceğine ülkenin en yüksek adli merci karar verecek.ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında 'başkaldırı ve isyan' suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/abd-tarihinde-bir-ilk-trump-bu-eyalette-baskanlik-yarisina-giremez-1078638445.html
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donald trump, abd başkanlık seçimleri, colorado, maine, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçi parti, abd yüksek mahkemesi, abd
donald trump, abd başkanlık seçimleri, colorado, maine, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçi parti, abd yüksek mahkemesi, abd

Trump'a başkanlık ön seçimleri için ikinci eyaletten de ret

11:12 29.12.2023
© AFP 2023 / DAVID DEE DELGADODonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / DAVID DEE DELGADO
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Maine Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar verildiği bildirildi.
Maine Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar verildiği bildirildi.
Kısa süre önce Colorado Yüksek Mahkemesi'nin aynı başlık altında Trump'ın bu eyaletteki ön seçimlere giremeyeceği yönündeki kararının ardından Maine eyaleti Trump aleyhinde aynı şekilde sonuca varan ikinci eyalet oldu.
Maine'in Demokrat yönetiminin almış olduğu karar da Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararı gibi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hükme bağlanacak ve Trump'ın bu eyaletlerde ön seçimlere girip giremeyeceğine ülkenin en yüksek adli merci karar verecek.
ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında 'başkaldırı ve isyan' suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.
Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.
Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
DÜNYA
ABD tarihinde bir ilk: 'Trump bu eyalette başkanlık yarışına giremez'
20 Aralık, 11:51
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