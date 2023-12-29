https://sputniknews.com.tr/20231229/trumpa-baskanlik-on-secimleri-icin-ikinci-eyaletten-de-ret-1079162689.html

Trump'a başkanlık ön seçimleri için ikinci eyaletten de ret

Trump'a başkanlık ön seçimleri için ikinci eyaletten de ret

Maine Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T11:12+0300

2023-12-29T11:12+0300

2023-12-29T11:12+0300

dünya

donald trump

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colorado

maine

cumhuriyetçiler

cumhuriyetçi parti

abd yüksek mahkemesi

abd

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Maine Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar verildiği bildirildi.Kısa süre önce Colorado Yüksek Mahkemesi'nin aynı başlık altında Trump'ın bu eyaletteki ön seçimlere giremeyeceği yönündeki kararının ardından Maine eyaleti Trump aleyhinde aynı şekilde sonuca varan ikinci eyalet oldu.Maine'in Demokrat yönetiminin almış olduğu karar da Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararı gibi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hükme bağlanacak ve Trump'ın bu eyaletlerde ön seçimlere girip giremeyeceğine ülkenin en yüksek adli merci karar verecek.ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında 'başkaldırı ve isyan' suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak.Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231220/abd-tarihinde-bir-ilk-trump-bu-eyalette-baskanlik-yarisina-giremez-1078638445.html

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