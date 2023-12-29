https://sputniknews.com.tr/20231229/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesi-uzerinde-ukrayna-ihasi-vuruldu-1079175736.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi üzerinde Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi üzerinde Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T18:17+0300
2023-12-29T18:17+0300
2023-12-29T18:17+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
bryansk
insansız hava aracı (iha)
kiev
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 16.20 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca, “Ukrayna’ya ait İHA, hava savunma görev araçları tarafından Bryansk Bölgesi’nde vuruldu” cümlesi kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231229/rusyadan-ukrayna-savunma-sanayii-tesislerine-51-bombardiman-1079172620.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, bryansk, insansız hava aracı (iha), kiev, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, rusya savunma bakanlığı, bryansk, insansız hava aracı (iha), kiev, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi üzerinde Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bugün saat 16.20 sularında, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, “Ukrayna’ya ait İHA, hava savunma görev araçları tarafından Bryansk Bölgesi’nde vuruldu” cümlesi kaydedildi.