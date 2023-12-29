https://sputniknews.com.tr/20231229/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-maryinka-kahramanlarini-odullendirdi-1079172364.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Maryinka kahramanlarını ödüllendirdi
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Maryinka kahramanlarını ödüllendirdi
Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Valeriy Gerasimov, özel askeri harekat bölgesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maryinka şehrini... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T16:13+0300
2023-12-29T16:13+0300
2023-12-29T16:13+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
valeriy gerasimov
maryinka
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ödül
madalya
vladimir putin
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Gerasimov, “150. Tümen ve 5. Motorlu Tüfek Tugayı askerlerine, görevlerini zamanında yerine getirerek Maryinka’yı ele geçirmeleri nedeniyle hak ettikleri ödülleri sunmak istiyorum. Hepinizi bu ödüllerden dolayı tebrik ediyor, askeri başarılarınızın devamını, sağlıkla, evinize sağ salim dönmenizi diliyorum” ifadesini kullandı.Genelkurmay Başkanı, Güney grubu askerlerine cesaret nişanlarını ve madalyalarının yanı sıra, Aziz George Haçlarını ve hediyeler dağıttı.Rusya Savunma Bakanlığı, ödül töreninin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Vladimir Putin'in talimatları uyarınca cephe hattında düzenlendiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231229/alman-general-egitimler-ve-bati-taktikleri-ukraynalilara-yardimci-olmuyor-1079170436.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, valeriy gerasimov, maryinka, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ödül, madalya, vladimir putin
rusya, rusya savunma bakanlığı, valeriy gerasimov, maryinka, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ödül, madalya, vladimir putin
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Maryinka kahramanlarını ödüllendirdi
Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Valeriy Gerasimov, özel askeri harekat bölgesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maryinka şehrini kurtarma operasyonunda kahramanlık sergileyen askerlere devlet ödüllerini sundu.
Gerasimov, “150. Tümen ve 5. Motorlu Tüfek Tugayı askerlerine, görevlerini zamanında yerine getirerek Maryinka’yı ele geçirmeleri nedeniyle hak ettikleri ödülleri sunmak istiyorum. Hepinizi bu ödüllerden dolayı tebrik ediyor, askeri başarılarınızın devamını, sağlıkla, evinize sağ salim dönmenizi diliyorum” ifadesini kullandı.
Genelkurmay Başkanı, Güney grubu askerlerine cesaret nişanlarını ve madalyalarının yanı sıra, Aziz George Haçlarını ve hediyeler dağıttı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ödül töreninin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Vladimir Putin'in talimatları uyarınca cephe hattında düzenlendiğini kaydetti.