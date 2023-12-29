https://sputniknews.com.tr/20231229/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-maryinka-kahramanlarini-odullendirdi-1079172364.html

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Maryinka kahramanlarını ödüllendirdi

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Maryinka kahramanlarını ödüllendirdi

Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Valeriy Gerasimov, özel askeri harekat bölgesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maryinka şehrini... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T16:13+0300

2023-12-29T16:13+0300

2023-12-29T16:13+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

valeriy gerasimov

maryinka

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

ödül

madalya

vladimir putin

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Gerasimov, “150. Tümen ve 5. Motorlu Tüfek Tugayı askerlerine, görevlerini zamanında yerine getirerek Maryinka’yı ele geçirmeleri nedeniyle hak ettikleri ödülleri sunmak istiyorum. Hepinizi bu ödüllerden dolayı tebrik ediyor, askeri başarılarınızın devamını, sağlıkla, evinize sağ salim dönmenizi diliyorum” ifadesini kullandı.Genelkurmay Başkanı, Güney grubu askerlerine cesaret nişanlarını ve madalyalarının yanı sıra, Aziz George Haçlarını ve hediyeler dağıttı.Rusya Savunma Bakanlığı, ödül töreninin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Vladimir Putin'in talimatları uyarınca cephe hattında düzenlendiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231229/alman-general-egitimler-ve-bati-taktikleri-ukraynalilara-yardimci-olmuyor-1079170436.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, valeriy gerasimov, maryinka, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ödül, madalya, vladimir putin