https://sputniknews.com.tr/20231229/rus-disisleri-bakanligi-uluslararasi-guvenlik-ve-istikrarin-temellerini-abd-yikti-1079177594.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini ABD yıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini ABD yıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, uluslararası istikrar ve güvenlikle ilgili diyalog konusundaki soruların Washington’a yöneltilmesi gerektiğini... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T18:50+0300

2023-12-29T18:50+0300

2023-12-29T18:51+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna röportaj sırasında sunucunun uluslararası istikrar ve güvenlik temelleriyle ilgili diyalogun mümkün olup olmadığı sorusuna, “Bu soru bize değil. Çoktandır bize sorulmamalı. Son birkaç yıl da değil, onlarca yıldır neredeyse her ay NATO ülkelerinin temsilcileriyle görüşmelerde, çok taraflı konferanslarda, sempozyumlarda, uluslararası platformlarda, tek bir şey, küresel istikrar ve güvenlik sisteminin anlaşılır hukuk temellerinde korunması ve modernize edilmesi ve bu tür sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledik” dedi.ABD’nin bir anlaşmayı daha ihlal etmesi üzerine Rusya’nın, uluslararası istikrarı bozma sürecinin domino taşı gibi devam edeceğine dikkat çektiğini anımsatan Zaharova, “Var olan sistemi onlar yıktı. Yeni sistemi görüşme teklifini onlar reddetti. Gelecekte stratejik istikrar ve güvenlik açısından dünyanın nasıl olacağını kendileri de anlamıyorlar” ifadesini kullandı.Zaharova, “Rusya, bu konuda yapılabilecek her türlü çalışmayı zaten yaptı” kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231227/zaharova-abd-2024te-de-ukraynadaki-siyasi-sovu-surdurecek-1079017724.html

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