Rusya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini ABD yıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti'den geriye bir tortu kalıyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL YAYINI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Sputnik Haber Ajansı ve Rossiya 24 TV kanalı özel yayını
11:41
63 dk
GÜN ORTASI
Bağımlılık ve iyileşme süreci
12:45
45 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin gelişmesi için neler yapılmalı
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
2023 değerlendirmesi ve yeni yılda asgari ücret
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsveç ve NATO’ya borcumuz yok. Yıllarca ileri karakolluk yaptığımız için NATO’nun bize borcu var’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
19:28
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
20:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir robot mühendise saldırdı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Garanti dışı arızalar tüketiciyi nasıl etkiliyor?
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
18:15
3 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
18:36
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Avrupa, Rus varlıklarına el koyma fikrinin yasallığından şüphe ediyor
18:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
19:26
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231229/rus-disisleri-bakanligi-uluslararasi-guvenlik-ve-istikrarin-temellerini-abd-yikti-1079177594.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini ABD yıktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini ABD yıktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, uluslararası istikrar ve güvenlikle ilgili diyalog konusundaki soruların Washington’a yöneltilmesi gerektiğini... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T18:50+0300
2023-12-29T18:51+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
mariya zaharova
abd
nato
rus dışişleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/10/1078532786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8cffb3eac374923b82d33ca7d27e3d9.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna röportaj sırasında sunucunun uluslararası istikrar ve güvenlik temelleriyle ilgili diyalogun mümkün olup olmadığı sorusuna, “Bu soru bize değil. Çoktandır bize sorulmamalı. Son birkaç yıl da değil, onlarca yıldır neredeyse her ay NATO ülkelerinin temsilcileriyle görüşmelerde, çok taraflı konferanslarda, sempozyumlarda, uluslararası platformlarda, tek bir şey, küresel istikrar ve güvenlik sisteminin anlaşılır hukuk temellerinde korunması ve modernize edilmesi ve bu tür sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledik” dedi.ABD’nin bir anlaşmayı daha ihlal etmesi üzerine Rusya’nın, uluslararası istikrarı bozma sürecinin domino taşı gibi devam edeceğine dikkat çektiğini anımsatan Zaharova, “Var olan sistemi onlar yıktı. Yeni sistemi görüşme teklifini onlar reddetti. Gelecekte stratejik istikrar ve güvenlik açısından dünyanın nasıl olacağını kendileri de anlamıyorlar” ifadesini kullandı.Zaharova, “Rusya, bu konuda yapılabilecek her türlü çalışmayı zaten yaptı” kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231227/zaharova-abd-2024te-de-ukraynadaki-siyasi-sovu-surdurecek-1079017724.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/10/1078532786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b47b2810d61f4a4875c171c65fa0ae05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, mariya zaharova, abd, nato, rus dışişleri
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, mariya zaharova, abd, nato, rus dışişleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini ABD yıktı

18:50 29.12.2023 (güncellendi: 18:51 29.12.2023)
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova
ışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, uluslararası istikrar ve güvenlikle ilgili diyalog konusundaki soruların Washington’a yöneltilmesi gerektiğini, çünkü bu temelleri yıkan tarafın ABD olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna röportaj sırasında sunucunun uluslararası istikrar ve güvenlik temelleriyle ilgili diyalogun mümkün olup olmadığı sorusuna, “Bu soru bize değil. Çoktandır bize sorulmamalı. Son birkaç yıl da değil, onlarca yıldır neredeyse her ay NATO ülkelerinin temsilcileriyle görüşmelerde, çok taraflı konferanslarda, sempozyumlarda, uluslararası platformlarda, tek bir şey, küresel istikrar ve güvenlik sisteminin anlaşılır hukuk temellerinde korunması ve modernize edilmesi ve bu tür sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledik” dedi.
ABD’nin bir anlaşmayı daha ihlal etmesi üzerine Rusya’nın, uluslararası istikrarı bozma sürecinin domino taşı gibi devam edeceğine dikkat çektiğini anımsatan Zaharova, “Var olan sistemi onlar yıktı. Yeni sistemi görüşme teklifini onlar reddetti. Gelecekte stratejik istikrar ve güvenlik açısından dünyanın nasıl olacağını kendileri de anlamıyorlar” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Rusya, bu konuda yapılabilecek her türlü çalışmayı zaten yaptı” kaydetti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
Ukrayna krizi
Zaharova: ABD, 2024'te de Ukrayna'daki 'siyasi şovu' sürdürecek
27 Aralık, 10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала