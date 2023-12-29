https://sputniknews.com.tr/20231229/istanbula-icme-suyu-saglayan-barajda-ne-kadar-su-var-1079170027.html

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajda ne kadar su var?

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajda ne kadar su var?

Düzce'de tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde kullanılmasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini de sağlayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T14:21+0300

2023-12-29T14:21+0300

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yaşam

istanbul

baraj

su

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Düzce'de özellikle sulama için kullanılan ve İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan Hasanlar Barajı, yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı. Düzce'de Melen üzerinde 1972 yılında 80 metre yüksekliğinde yapılan Hasanlar Barajı, 1 milyon 651 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip.

https://sputniknews.com.tr/20231220/kasim-ayinda-kritik-seviyeyi-gormustu-istanbul-barajlarindan-sevindiren-haber-geldi-1078637793.html

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istanbul, baraj, su