https://sputniknews.com.tr/20231229/israildan-sama-hava-saldirisi-1079155705.html
İsrail'dan Şam'a hava saldırısı
İsrail'dan Şam'a hava saldırısı
israil'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T01:25+0300
2023-12-29T01:25+0300
2023-12-29T01:25+0300
dünya
suriye
israil
saldırı
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sana
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Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20210215/israilden-sama-hava-saldirisi-hava-savunma-sistemleri-cogunu-dusurdu-1043812297.html
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suriye, israil, saldırı, silahlı saldırı, hava saldırısı, hava saldırıları, sana, sana, sana
suriye, israil, saldırı, silahlı saldırı, hava saldırısı, hava saldırıları, sana, sana, sana
İsrail'dan Şam'a hava saldırısı
israil'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın güney bölgesindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşmanın Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.