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https://sputniknews.com.tr/20231229/ikbyden-israil-ussu-iddiasina-iliskin-aciklama-1079177164.html
IKBY'den 'İsrail üssü' iddiasına ilişkin açıklama
IKBY'den 'İsrail üssü' iddiasına ilişkin açıklama
IKBY, bölgede İsrail üssü veya karargahı bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bölgede İsrail'e ait askeri bir üs veya karargah bulunduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı."Yasa dışı bir grubun Erbil’de insansız hava aracı (İHA) ile İsrail karargahını hedef aldığı" yönündeki açıklamasına dair Hevramani, "Yasa dışı bu grubun açıklaması gerçeklikten uzak ve temelsizdir. İsrail’in bölgede hiçbir üssü ya da karargahı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.Hevremani, Erbil'i hedef alan saldırıları "korkakça ve teröristçe" eylemler olarak niteledi.IKBY hükümeti daha önce de İran'a yakın milis grupların, Erbil'de İsrail askeri üssü bulunduğuna yönelik iddialarını yalanlamıştı.Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, "Gazze’deki saldırılara yanıt olarak", ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar düzenlediğini iddia ediyor.Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil’deki Harir Hava Üssü, Bağdat’taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/ikby-basbakani-barzani-bagdata-memur-maaslarinin-gonderilmesi-icin-iki-oneri-sunduk-1075487224.html
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erbil’de israil üssü var mı? kuzey irak’ta israil üssü var mı? ikby’de israil üssü, barznai-israil ilişkileri, kürtler-israil
erbil’de israil üssü var mı? kuzey irak’ta israil üssü var mı? ikby’de israil üssü, barznai-israil ilişkileri, kürtler-israil

IKBY'den 'İsrail üssü' iddiasına ilişkin açıklama

18:41 29.12.2023 (güncellendi: 18:44 29.12.2023)
© AFP 2023 / SAFIN HAMEDIrak Kürt Bölgesel Yönetimi - IKBY - Erbil
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - IKBY - Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / SAFIN HAMED
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IKBY, bölgede İsrail üssü veya karargahı bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), bölgede İsrail'e ait askeri bir üs veya karargah bulunduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.
"Yasa dışı bir grubun Erbil’de insansız hava aracı (İHA) ile İsrail karargahını hedef aldığı" yönündeki açıklamasına dair Hevramani, "Yasa dışı bu grubun açıklaması gerçeklikten uzak ve temelsizdir. İsrail’in bölgede hiçbir üssü ya da karargahı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Hevremani, Erbil'i hedef alan saldırıları "korkakça ve teröristçe" eylemler olarak niteledi.
IKBY hükümeti daha önce de İran'a yakın milis grupların, Erbil'de İsrail askeri üssü bulunduğuna yönelik iddialarını yalanlamıştı.
Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, "Gazze’deki saldırılara yanıt olarak", ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar düzenlediğini iddia ediyor.
Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil’deki Harir Hava Üssü, Bağdat’taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
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IKBY Başbakanı Barzani: Bağdat'a memur maaşlarının gönderilmesi için iki öneri sunduk
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