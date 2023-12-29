https://sputniknews.com.tr/20231229/hollanda-kraliyet-ordusu-komutani-wijnen-toplumumuz-rusyayla-savasa-hazirlik-yapmali-1079155097.html
Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Wijnen: Toplumumuz Rusya’yla savaşa hazırlık yapmalı
Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Wijnen: Toplumumuz Rusya’yla savaşa hazırlık yapmalı
Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Martin Wijnen, Rusya’yla olası savaşa hazır olabilmek için her yıl binlerce gönüllünün orduya alması gerektiğini belirtti. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T00:24+0300
2023-12-29T00:24+0300
2023-12-29T00:24+0300
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hollanda
rusya
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De Telegraaf gazetesinin haberine göre, Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Martin Wijnen, “Toplumumuz Rusya’yla savaşa hazırlık yapmalı. Böyle savaşla başa çıkabilme amacıyla ordunun işlevine devam edebilmesi için daha fazla yedek ve gönüllüye ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de geçen Cuma günü Vladimir Zelenskiy’yle görüşmede, Ukrayna’ya teslim edilmek üzere ilk 18 adet F-16 savaş uçağını hazır duruma getirme kararı hakkında bilgi verdiğini söylemişti. Rusya, bu kararın, Ukrayna’daki çatışmayı ve bu ülkenin vatandaşlarının acılarını uzatacağını savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231222/hollanda-ukraynaya-18-adet-f-16-teslim-edecek-1078732196.html
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hollanda, rusya
Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Wijnen: Toplumumuz Rusya’yla savaşa hazırlık yapmalı
Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Martin Wijnen, Rusya’yla olası savaşa hazır olabilmek için her yıl binlerce gönüllünün orduya alması gerektiğini belirtti.
De Telegraaf
gazetesinin haberine
göre, Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Martin Wijnen
, “Toplumumuz Rusya’yla savaşa hazırlık yapmalı. Böyle savaşla başa çıkabilme amacıyla ordunun işlevine devam edebilmesi için daha fazla yedek ve gönüllüye ihtiyacımız var
” ifadesini kullandı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte de geçen Cuma günü Vladimir Zelenskiy’yle görüşmede, Ukrayna’ya teslim edilmek üzere ilk 18 adet F-16 savaş uçağını hazır duruma getirme kararı hakkında bilgi verdiğini söylemişti. Rusya, bu kararın, Ukrayna’daki çatışmayı ve bu ülkenin vatandaşlarının acılarını uzatacağını savunmuştu.