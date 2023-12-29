https://sputniknews.com.tr/20231229/hollanda-kraliyet-ordusu-komutani-wijnen-toplumumuz-rusyayla-savasa-hazirlik-yapmali-1079155097.html

Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Wijnen: Toplumumuz Rusya’yla savaşa hazırlık yapmalı

Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Wijnen: Toplumumuz Rusya’yla savaşa hazırlık yapmalı

Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Martin Wijnen, Rusya’yla olası savaşa hazır olabilmek için her yıl binlerce gönüllünün orduya alması gerektiğini belirtti. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T00:24+0300

2023-12-29T00:24+0300

2023-12-29T00:24+0300

dünya

hollanda

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102316/77/1023167712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2c33caa64f5328d3b1d858a25d53eb55.jpg

De Telegraaf gazetesinin haberine göre, Hollanda Kraliyet Ordusu Komutanı Martin Wijnen, “Toplumumuz Rusya’yla savaşa hazırlık yapmalı. Böyle savaşla başa çıkabilme amacıyla ordunun işlevine devam edebilmesi için daha fazla yedek ve gönüllüye ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de geçen Cuma günü Vladimir Zelenskiy’yle görüşmede, Ukrayna’ya teslim edilmek üzere ilk 18 adet F-16 savaş uçağını hazır duruma getirme kararı hakkında bilgi verdiğini söylemişti. Rusya, bu kararın, Ukrayna’daki çatışmayı ve bu ülkenin vatandaşlarının acılarını uzatacağını savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231222/hollanda-ukraynaya-18-adet-f-16-teslim-edecek-1078732196.html

hollanda

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, rusya