https://sputniknews.com.tr/20231229/genclik-ve-spor-bakanligindan-galatasaraya-dava-1079163064.html
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray'a dava
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray'a dava
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bilet ve loca gelirlerinden yüzde 7 pay alacağının ödenmesi için Galatasaray’a dava açtı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T11:35+0300
2023-12-29T11:35+0300
2023-12-29T11:35+0300
spor
galatasaray
gençlik ve spor bakanlığı
dava
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyrantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynatılan tüm müsabakalarda bilet ve loca gelirlerinden yüzde 7 pay alacağının ödenmesi için Galatasaray’a alacak davası açtı.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20231229/okan-buruktan-aciklama-icardi-super-kupada-oynayacak-mi--1079160914.html
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galatasaray, gençlik ve spor bakanlığı, dava
galatasaray, gençlik ve spor bakanlığı, dava
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Galatasaray'a dava
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bilet ve loca gelirlerinden yüzde 7 pay alacağının ödenmesi için Galatasaray’a dava açtı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyrantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynatılan tüm müsabakalarda bilet ve loca gelirlerinden yüzde 7 pay alacağının ödenmesi için Galatasaray’a alacak davası açtı.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi:
"Seyrantepe Spor Kompleksi’nde oynatılan tüm müsabakalardaki bilet satışlarından elde edilen gelirin tahsilinin sağlanması için tarafımızca Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’den 29 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemenin yapılması talep edilmiştir. Ancak her iki davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu nedenle 2022-23 sezonunda Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen resmi, özel ve her türlü futbol müsabakaları ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bilet gelirlerinden elde edilen net hasılatın yüzde 7’si için şimdilik 50 bin lira alacağın faiziyle birlikte kurumumuza ödenmesini talep ederiz."