https://sputniknews.com.tr/20231229/el-kassam-tugaylari-sozcusu-ebu-ubeyde-israile-yuzyilin-darbesini-vurduk-1079164327.html

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: İsrail'e yüzyılın darbesini vurduk

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: İsrail'e yüzyılın darbesini vurduk

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde İsrail'e yüzyılın darbesini vurduklarını dile getirerek savaş tamamen durmadan hiçbir anlaşma olmayacağını dile getirdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T11:42+0300

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Hamas'ın Askeri Kolu El Kassam Tugayları'nın Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları karşısında hareketin İsrail ile esir değişimi anlaşmaları yapmayacağını doğruladı.Ebu Ubeyde, "Önceliğimiz halkımıza yönelik saldırıyı durdurmaktır ve bundan başka hiçbir öncelik yoktur. Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir takas anlaşması yok" dedi.Ubeyde açıklamasında, İsrail'in kara saldırısının başlangıcından bu yana Kassam tarafından hedef alınan toplam araç sayısının 825'ten fazla olduğunu vurguladı.Ebu Ubeyde konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

https://sputniknews.com.tr/20231229/hamas-ateskes-onerilerine-acik-tankla-gelecek-yonetime-karsiyiz-1079162891.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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