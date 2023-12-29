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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/el-kassam-tugaylari-sozcusu-ebu-ubeyde-israile-yuzyilin-darbesini-vurduk-1079164327.html
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: İsrail'e yüzyılın darbesini vurduk
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: İsrail'e yüzyılın darbesini vurduk
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde İsrail'e yüzyılın darbesini vurduklarını dile getirerek savaş tamamen durmadan hiçbir anlaşma olmayacağını dile getirdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T11:42+0300
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Hamas'ın Askeri Kolu El Kassam Tugayları'nın Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları karşısında hareketin İsrail ile esir değişimi anlaşmaları yapmayacağını doğruladı.Ebu Ubeyde, "Önceliğimiz halkımıza yönelik saldırıyı durdurmaktır ve bundan başka hiçbir öncelik yoktur. Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir takas anlaşması yok" dedi.Ubeyde açıklamasında, İsrail'in kara saldırısının başlangıcından bu yana Kassam tarafından hedef alınan toplam araç sayısının 825'ten fazla olduğunu vurguladı.Ebu Ubeyde konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:
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El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: İsrail'e yüzyılın darbesini vurduk

11:42 29.12.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzoİsrail Hamas Filistin Gazze
İsrail Hamas Filistin Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde İsrail'e yüzyılın darbesini vurduklarını dile getirerek savaş tamamen durmadan hiçbir anlaşma olmayacağını dile getirdi.
Hamas'ın Askeri Kolu El Kassam Tugayları'nın Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları karşısında hareketin İsrail ile esir değişimi anlaşmaları yapmayacağını doğruladı.
Ebu Ubeyde, "Önceliğimiz halkımıza yönelik saldırıyı durdurmaktır ve bundan başka hiçbir öncelik yoktur. Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir takas anlaşması yok" dedi.
Ubeyde açıklamasında, İsrail'in kara saldırısının başlangıcından bu yana Kassam tarafından hedef alınan toplam araç sayısının 825'ten fazla olduğunu vurguladı.
Ebu Ubeyde konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:
İşgale yüzyılın darbesini indirdik. Hak ve özgürlük isteyen bir halk olduğumuzu dünyaya anlattık.
Gazze pazar İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
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