https://sputniknews.com.tr/20231229/el-kassam-tugaylari-sozcusu-ebu-ubeyde-israile-yuzyilin-darbesini-vurduk-1079164327.html
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: İsrail'e yüzyılın darbesini vurduk
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: İsrail'e yüzyılın darbesini vurduk
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde İsrail'e yüzyılın darbesini vurduklarını dile getirerek savaş tamamen durmadan hiçbir anlaşma olmayacağını dile getirdi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T11:42+0300
2023-12-29T11:42+0300
2023-12-29T11:42+0300
israil- filistin çatışması
hamas
izzettin el kassam tugayları
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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gazze şeridi
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Hamas'ın Askeri Kolu El Kassam Tugayları'nın Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları karşısında hareketin İsrail ile esir değişimi anlaşmaları yapmayacağını doğruladı.Ebu Ubeyde, "Önceliğimiz halkımıza yönelik saldırıyı durdurmaktır ve bundan başka hiçbir öncelik yoktur. Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir takas anlaşması yok" dedi.Ubeyde açıklamasında, İsrail'in kara saldırısının başlangıcından bu yana Kassam tarafından hedef alınan toplam araç sayısının 825'ten fazla olduğunu vurguladı.Ebu Ubeyde konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231229/hamas-ateskes-onerilerine-acik-tankla-gelecek-yonetime-karsiyiz-1079162891.html
israil
filistin
gazze
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hamas, izzettin el kassam tugayları, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
hamas, izzettin el kassam tugayları, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: İsrail'e yüzyılın darbesini vurduk
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde İsrail'e yüzyılın darbesini vurduklarını dile getirerek savaş tamamen durmadan hiçbir anlaşma olmayacağını dile getirdi.
Hamas'ın Askeri Kolu El Kassam Tugayları'nın Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları karşısında hareketin İsrail ile esir değişimi anlaşmaları yapmayacağını doğruladı.
Ebu Ubeyde, "Önceliğimiz halkımıza yönelik saldırıyı durdurmaktır ve bundan başka hiçbir öncelik yoktur. Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir takas anlaşması yok" dedi.
Ubeyde açıklamasında, İsrail'in kara saldırısının başlangıcından bu yana Kassam tarafından hedef alınan toplam araç sayısının 825'ten fazla olduğunu vurguladı.
Ebu Ubeyde konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:
İşgale yüzyılın darbesini indirdik. Hak ve özgürlük isteyen bir halk olduğumuzu dünyaya anlattık.