https://sputniknews.com.tr/20231229/cin-dong-junu-yeni-savunma-bakani-olarak-atadi-1079169925.html
Çin, Dong Jun'u yeni Savunma Bakanı olarak atadı
Çin, Dong Jun'u yeni Savunma Bakanı olarak atadı
Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Dong Jun'un Savunma Bakanı olarak atanması yönünde oy kullandı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T14:21+0300
2023-12-29T14:21+0300
2023-12-29T14:21+0300
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şi cinping
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14. Ulusal Halk Kongresi'nin yedinci toplantısı 29 Aralık öğleden sonra Pekin'deki Halk Kongresi Evi'nde tamamlandı. Çin Halk Cumhuriyeti yayın organlarında çıkan haberlerde yapılan oylamanın ardından Dong Jun'un Savunma Bakanı olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.62 yaşındaki Dong, en son Halk Kurtuluş Ordusu Donanması Başkanı idi. Kendisi, Mart ayında Savunma Bakanlığı görevini üstlenen Li Shangfu’nun yerini alacak.
https://sputniknews.com.tr/20231227/cin-lideri-siden-tayvan-ile-birlesme-mesaji-1079002260.html
çin
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin savunma bakanlığı, şi cinping, asya-pasifik, tayvan
çin, çin halk cumhuriyeti, çin savunma bakanlığı, şi cinping, asya-pasifik, tayvan
Çin, Dong Jun'u yeni Savunma Bakanı olarak atadı
Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Dong Jun'un Savunma Bakanı olarak atanması yönünde oy kullandı.
14. Ulusal Halk Kongresi'nin yedinci toplantısı 29 Aralık öğleden sonra Pekin'deki Halk Kongresi Evi'nde tamamlandı. Çin Halk Cumhuriyeti yayın organlarında çıkan haberlerde yapılan oylamanın ardından Dong Jun'un Savunma Bakanı olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.
62 yaşındaki Dong, en son Halk Kurtuluş Ordusu Donanması Başkanı idi. Kendisi, Mart ayında Savunma Bakanlığı görevini üstlenen Li Shangfu’nun yerini alacak.