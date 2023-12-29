https://sputniknews.com.tr/20231229/bm-genel-sekreteri-guterres-insanlik-aci-cekiyor-1079155506.html
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık acı çekiyor
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık acı çekiyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2023'ün şiddet ve acı dolu geçtiğine işaret ederek, "İnsanlık acı çekiyor" açıklamasında bulundu. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T01:06+0300
2023-12-29T01:06+0300
2023-12-29T01:06+0300
dünya
guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
insanlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078155448_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_454f7dc9bb9cb738cf169175ba72610c.jpg
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl için video mesaj yayımladı.İklim değişikliği nedeniyle dünyanın tehlike altında olduğunu ve 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olduğunu anımsatan Guterres, insanların aynı zamanda yoksulluk ve açlık çektiğini belirtti.Antonio Guterres, kimseyi suçlamanın ya da hedef almanın bir faydasının olmadığına dikkati çekerek, "İnsanlık, birlik içinde hareket edince güçlü olur. 2024, güven ve ümidi tekrar inşa etme yılı olmalı" dedi.Farklılıkların üstesinden gelerek çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, özellikle iklim, ekonomi, ayrımcılıkla mücadele gibi alanlarda harekete geçilmesinin önemine işaret etti."2023 yılı korkunç acılar, şiddet ve iklim kaosunun yaşandığı bir yıl olmuştur. İnsanlık acı çekiyor" ifadesini kullanan Guterres, BM'nin, barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için çaba sarf etmeyi sürdüreceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20200718/bm-genel-sekreteri-gutteres-koronavirus-beseriyete-diz-cokturdu-1042481277.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078155448_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_630624eedf6c06145c41ba92e4ca5fe4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, insanlık
guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, insanlık
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık acı çekiyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2023'ün şiddet ve acı dolu geçtiğine işaret ederek, "İnsanlık acı çekiyor" açıklamasında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl için video mesaj yayımladı.
İklim değişikliği nedeniyle dünyanın tehlike altında olduğunu ve 2023'ün kayda geçen en sıcak yıl olduğunu anımsatan Guterres, insanların aynı zamanda yoksulluk ve açlık çektiğini belirtti.
Antonio Guterres, kimseyi suçlamanın ya da hedef almanın bir faydasının olmadığına dikkati çekerek, "İnsanlık, birlik içinde hareket edince güçlü olur. 2024, güven ve ümidi tekrar inşa etme yılı olmalı" dedi.
Farklılıkların üstesinden gelerek çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, özellikle iklim, ekonomi, ayrımcılıkla mücadele gibi alanlarda harekete geçilmesinin önemine işaret etti.
"2023 yılı korkunç acılar, şiddet ve iklim kaosunun yaşandığı bir yıl olmuştur. İnsanlık acı çekiyor" ifadesini kullanan Guterres, BM'nin, barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları için çaba sarf etmeyi sürdüreceğini kaydetti.