https://sputniknews.com.tr/20231229/berat-albayrak-ve-esi-esra-albayraktan-cagri-yeni-yilin-ilk-sabahi-saat-0830da-1079169002.html
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan çağrı: 'Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da'
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan çağrı: 'Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da'
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde yürüyüş düzenlenecek. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T13:42+0300
2023-12-29T13:42+0300
2023-12-29T13:42+0300
türkiye
berat albayrak
esra albayrak
türkiye
filistin
gazze
yürüyüş
yılbaşı
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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoyla önemli bir çağrıda bulundu. Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Berat Albayrak, "Sevgili gençler, kıymetli aileler bir yanda vatan müdaafası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231225/filistin-israil-saldirilarinda-olen-gazzeli-sayisi-20-bin-674e-ulasti-1078924487.html
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berat albayrak, esra albayrak, türkiye, filistin, gazze, yürüyüş, yılbaşı
berat albayrak, esra albayrak, türkiye, filistin, gazze, yürüyüş, yılbaşı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan çağrı: 'Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da'
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde yürüyüş düzenlenecek. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) sosyal medya hesabından yayınlanan videoyla tarihi yürüyüşe destek verdi.
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoyla önemli bir çağrıda bulundu.
Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak, "Sevgili gençler, kıymetli aileler bir yanda vatan müdaafası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz." dedi.