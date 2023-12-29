https://sputniknews.com.tr/20231229/bati-basini-ukrayna-basbakani-bagiscilarla-butce-konusunda-acil-toplanti-talep-etti-1079172478.html
Batı basını: Ukrayna Başbakanı ‘bağışçılarla’ bütçe konusunda acil toplantı talep etti
Batı basını: Ukrayna Başbakanı ‘bağışçılarla’ bütçe konusunda acil toplantı talep etti
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’ın ülkenin bütçesine ilişkin ocak ayında Kiev'de ‘bağışçılarla’ acil bir toplantı talebinde bulunduğu belirtildi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T16:16+0300
2023-12-29T16:16+0300
2023-12-29T16:16+0300
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ukrayna
ukrayna ordusu
denis şmıgal
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yardım
askeri yardım
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Bloomberg’in Şmıgal’ın ‘bağışçılara’ yazdığı mektuba dayandırarak aktardığına göre Ukrayna Başbakanı, ülkenin bütçesine ilişkin ‘son derece yüksek belirsizlik’ nedeniyle ocak ayında ‘bağışçılarla’ acil bir toplantı talebinde bulundu.Mektupta, “Makroekonomik istikrarı korumak için Ocak 2024'ten itibaren yeterli, acil ve öngörülebilir finansal yardımları almamız zorunludur” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.Şmıgal’ın, Kiev'in bu meselenin çözümü için mart ayına kadar bekleyemeyeceğini belirttiği ve ayrıca Ukrayna için departmanlar arası bağış koordinasyon platformuna ülkenin mali durumunun ciddiyeti hakkında bilgi verdiği vurgulandı.Muhatapların mektuba nasıl tepki verdiklerinin ve olağanüstü bir toplantıyı kabul edip etmediklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231229/ukraynali-vekilden-itiraf-abdnin-yardimi-muharebe-sahasindaki-durumu-degistirmez-1079169528.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, denis şmıgal, bloomberg, yardım, askeri yardım, kiev
ukrayna, ukrayna ordusu, denis şmıgal, bloomberg, yardım, askeri yardım, kiev
Batı basını: Ukrayna Başbakanı ‘bağışçılarla’ bütçe konusunda acil toplantı talep etti
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’ın ülkenin bütçesine ilişkin ocak ayında Kiev'de ‘bağışçılarla’ acil bir toplantı talebinde bulunduğu belirtildi.
Bloomberg’in Şmıgal’ın ‘bağışçılara’ yazdığı mektuba dayandırarak aktardığına göre Ukrayna Başbakanı, ülkenin bütçesine ilişkin ‘son derece yüksek belirsizlik’ nedeniyle ocak ayında ‘bağışçılarla’ acil bir toplantı talebinde bulundu.
Mektupta, “Makroekonomik istikrarı korumak için Ocak 2024'ten itibaren yeterli, acil ve öngörülebilir finansal yardımları almamız zorunludur” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Şmıgal’ın, Kiev'in bu meselenin çözümü için mart ayına kadar bekleyemeyeceğini belirttiği ve ayrıca Ukrayna için departmanlar arası bağış koordinasyon platformuna ülkenin mali durumunun ciddiyeti hakkında bilgi verdiği vurgulandı.
Muhatapların mektuba nasıl tepki verdiklerinin ve olağanüstü bir toplantıyı kabul edip etmediklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı kaydedildi.