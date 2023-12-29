Bakan Yardımcısı Sayan'dan iOS cihaz uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti'den geriye bir tortu kalıyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL YAYINI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Sputnik Haber Ajansı ve Rossiya 24 TV kanalı özel yayını
11:41
63 dk
GÜN ORTASI
Bağımlılık ve iyileşme süreci
12:45
45 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin gelişmesi için neler yapılmalı
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
2023 değerlendirmesi ve yeni yılda asgari ücret
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsveç ve NATO’ya borcumuz yok. Yıllarca ileri karakolluk yaptığımız için NATO’nun bize borcu var’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
19:28
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
20:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir robot mühendise saldırdı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Garanti dışı arızalar tüketiciyi nasıl etkiliyor?
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
18:15
3 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
18:36
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Avrupa, Rus varlıklarına el koyma fikrinin yasallığından şüphe ediyor
18:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
19:26
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231229/bakan-yardimcisi-sayandan-ios-cihaz-uyarisi-1079178019.html
Bakan Yardımcısı Sayan'dan iOS cihaz uyarısı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan iOS cihaz uyarısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, iOS cihazlar konusunda uyarıda bulunarak "iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin. iMessage ve FaceTime... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T19:28+0300
2023-12-29T19:28+0300
türkiye
apple
facetime
facetime
ios
ios
ömer fatih sayan
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
ulaştırma bakanlığı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101594/14/1015941414_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_933c97a1da5e74d43de43d6b4a205aab.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, iOS cihazlarındaki açıklarla ilgili olarak Apple firması hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, bu cihazları kullanan vatandaşları, iMessage ve FaceTime ayarlarını gözden geçirmeleri, gerekirse geçici olarak devre dışı bırakmaları konusunda uyardı.Sayan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, son günlerde kamuoyunda bahsi geçen iOS cihazlarındaki açıklara yönelik, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) bir süredir çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.Merkezde yürütülen kapsamlı siber tehdit istihbarat çalışmalarıyla bu cihazları etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit edildiğine dikkati çeken Sayan, anılan kritik açığın, cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesi ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırdığını ifade etti.Sayan, yaptıkları çalışmalarla, 16 komuta kontrol sunucusunun tespit edildiğini, bunların USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak engelleme işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.Tehdide yönelik SOME İletişim Platformu (SİP) aracılığıyla, ilgili ekibe gerekli bilgilerin aktarıldığını belirten Sayan, şu ifadeleri kullandı:'Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının'Sayan, söz konusu işletim sistemine sahip cihazları kullanan vatandaşları uyararak, şunları kaydetti:Sayan, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını da ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20210920/ios-15-surumu-erisime-acildi-1049084931.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101594/14/1015941414_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e240e73d89ce7197ea9c3cf980d7fb1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
apple, facetime, facetime, ios, ios, ömer fatih sayan, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, imessage, ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom)
apple, facetime, facetime, ios, ios, ömer fatih sayan, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, imessage, ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom)

Bakan Yardımcısı Sayan'dan iOS cihaz uyarısı

19:28 29.12.2023
© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Multimedya arşivine gidiniPhone 6, cep telefonu
iPhone 6, cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, iOS cihazlar konusunda uyarıda bulunarak "iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin. iMessage ve FaceTime ayarlarınızı gözden geçirin ve gerekirse geçici olarak devre dışı bırakın" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, iOS cihazlarındaki açıklarla ilgili olarak Apple firması hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, bu cihazları kullanan vatandaşları, iMessage ve FaceTime ayarlarını gözden geçirmeleri, gerekirse geçici olarak devre dışı bırakmaları konusunda uyardı.
Sayan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, son günlerde kamuoyunda bahsi geçen iOS cihazlarındaki açıklara yönelik, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) bir süredir çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.
Merkezde yürütülen kapsamlı siber tehdit istihbarat çalışmalarıyla bu cihazları etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit edildiğine dikkati çeken Sayan, anılan kritik açığın, cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesi ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırdığını ifade etti.
Sayan, yaptıkları çalışmalarla, 16 komuta kontrol sunucusunun tespit edildiğini, bunların USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak engelleme işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Tehdide yönelik SOME İletişim Platformu (SİP) aracılığıyla, ilgili ekibe gerekli bilgilerin aktarıldığını belirten Sayan, şu ifadeleri kullandı:
"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda soruşturma başlattı. Uluslararası kamuoyu ile gerekli önlemlerin acil olarak alınması için hazırız. Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele, milli güvenliğimizin ayrılmaz parçasıdır."

'Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının'

Sayan, söz konusu işletim sistemine sahip cihazları kullanan vatandaşları uyararak, şunları kaydetti:
"iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin. iMessage ve FaceTime ayarlarınızı gözden geçirin ve gerekirse geçici olarak devre dışı bırakın. Güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğinin sağlayarak, düzenli aralıklarla parolaları güncelleyin. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Şüpheli veya tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara dikkat edin. Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının. Zararlı veya tanımadığını bağlantılara tıklamaktan kaçının. Kullanılan uygulamalara verilen izinlerin düzenli olarak kontrol edin. Uygulamaların kamera, mikrofon, fotoğraf gibi hassas verilere erişimlerini sınırlandırın. Kablosuz bağlantı özelliklerinin sadece ihtiyaç duyulduğu durumlarda aktifleştirin. Konum servislerini yalnızca gerektiğinde kullanın ve gereksiz uygulamaların konum servislerine erişimleri kısıtlayın. Safari web tarayıcısı uygulamasında kullanıcı adı ve parola bilgilerinin otomatik tamamlanmasını engelleyin."
Sayan, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını da ifade etti.
Yeni iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
YAŞAM
iOS 15 sürümü erişime açıldı
20 Eylül 2021, 22:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала