https://sputniknews.com.tr/20231229/bakan-yardimcisi-sayandan-ios-cihaz-uyarisi-1079178019.html

Bakan Yardımcısı Sayan'dan iOS cihaz uyarısı

Bakan Yardımcısı Sayan'dan iOS cihaz uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, iOS cihazlar konusunda uyarıda bulunarak "iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin. iMessage ve FaceTime... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T19:28+0300

2023-12-29T19:28+0300

2023-12-29T19:28+0300

türkiye

apple

facetime

facetime

ios

ios

ömer fatih sayan

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

ulaştırma bakanlığı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, iOS cihazlarındaki açıklarla ilgili olarak Apple firması hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, bu cihazları kullanan vatandaşları, iMessage ve FaceTime ayarlarını gözden geçirmeleri, gerekirse geçici olarak devre dışı bırakmaları konusunda uyardı.Sayan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, son günlerde kamuoyunda bahsi geçen iOS cihazlarındaki açıklara yönelik, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) bir süredir çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.Merkezde yürütülen kapsamlı siber tehdit istihbarat çalışmalarıyla bu cihazları etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit edildiğine dikkati çeken Sayan, anılan kritik açığın, cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesi ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırdığını ifade etti.Sayan, yaptıkları çalışmalarla, 16 komuta kontrol sunucusunun tespit edildiğini, bunların USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak engelleme işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.Tehdide yönelik SOME İletişim Platformu (SİP) aracılığıyla, ilgili ekibe gerekli bilgilerin aktarıldığını belirten Sayan, şu ifadeleri kullandı:'Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının'Sayan, söz konusu işletim sistemine sahip cihazları kullanan vatandaşları uyararak, şunları kaydetti:Sayan, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını da ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20210920/ios-15-surumu-erisime-acildi-1049084931.html

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