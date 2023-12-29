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Ahmet Hakan'dan AK Parti İstanbul adayı değerlendirmesi: 'Yerlikaya’nın ismi bir tık öne geçmiş'
Ahmet Hakan'dan AK Parti İstanbul adayı değerlendirmesi: 'Yerlikaya’nın ismi bir tık öne geçmiş'
Ahmet Hakan AK Parti'nin İstanbul adaylığı için adı geçen isimlerden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hitabetine değindi ve "Hangi sözünün nasıl bir etki... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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politika
ak parti
istanbul
belediye
belediye başkanı
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda adı geçenlerden biri olan Yerlikaya'ya dair değerlendirmelerde bulundu.Ahmet Hakan, Yerlikaya'nın hitabet yeteneğinin iyi olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:
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ak parti, istanbul, belediye, belediye başkanı, ali yerlikaya
ak parti, istanbul, belediye, belediye başkanı, ali yerlikaya

Ahmet Hakan'dan AK Parti İstanbul adayı değerlendirmesi: 'Yerlikaya’nın ismi bir tık öne geçmiş'

10:08 29.12.2023
© AA / Orhan Çiçekİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA / Orhan Çiçek
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Ahmet Hakan AK Parti'nin İstanbul adaylığı için adı geçen isimlerden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hitabetine değindi ve "Hangi sözünün nasıl bir etki uyandıracağının aşırı farkında görünüyordu. Hitabetini tam olarak buna göre ayarlıyordu" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda adı geçenlerden biri olan Yerlikaya'ya dair değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Hakan, Yerlikaya'nın hitabet yeteneğinin iyi olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:
"İstanbul’da AK Parti’nin adayı kim olacak meselesi, belirsizliğini koruyor. Ama kulisler kaynıyor, söylentiler alıp başını gidiyor, fısıltılar çoğalıyor. Kulislere, söylentilere, fısıltılara göre... Son günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ismi bir tık öne geçmiş. Dün Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Muhtarlar Buluşması” vardı. Bilgisayar başında fark ettim ki: Erdoğan kürsüye çıkmadan önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya muhtarlara hitap ediyordu. Madem Ali Yerlikaya’nın adı bir tık öne geçmiş durumda dur bir dinleyeyim bakayım hitabeti nasıl dedim. Ve sesi açıp başladım dinlemeye. Gözlemlerim şunlardır: Siyasete bayağı alışmış görünüyordu Yerlikaya. Bürokrat gibi değil siyasetçi gibi konuşuyordu. Konuşmasını ilgi çekici hale getirmeye yönelik atılımlar içindeydi. Dinleyenlerin dikkatini konuşması üzerine toplamasını iyi beceriyordu. Miting meydanlarında çok zorluk çekmeyecekmiş gibi bir havası vardı. Düz değil inişli çıkışlı bir tarzda konuşuyordu. Hangi sözünün nasıl bir etki uyandıracağının aşırı farkında görünüyordu. Hitabetini tam olarak buna göre ayarlıyordu. SONUÇ: Aday olur mu olmaz mı benim bilebileceğim bir şey değil. Ama aday olursa hitabet gibi bir sorunu olmayacağı neredeyse kesin gibi."
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