https://sputniknews.com.tr/20231229/abd-yapimi-harm-fuzeleri-rusya-semalarinda-imha-edildi-1079172909.html

ABD yapımı HARM füzeleri, Rusya semalarında imha edildi

ABD yapımı HARM füzeleri, Rusya semalarında imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan ABD yapımı HARM füzelerinin Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini duyurdu. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T16:44+0300

2023-12-29T16:44+0300

2023-12-29T16:44+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

belgorod

füze

abd

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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Saat 15.00 sularında Ukrayna'nın yeni terör saldırısı girişiminin önlendiğini belirten Savunma Bakanlığı, fırlatılan 3 HARM füzesinin Belgorod Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunun altını çizdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231229/rusyadan-ukrayna-savunma-sanayii-tesislerine-51-bombardiman-1079172620.html

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