https://sputniknews.com.tr/20231229/abd-yapimi-harm-fuzeleri-rusya-semalarinda-imha-edildi-1079172909.html
ABD yapımı HARM füzeleri, Rusya semalarında imha edildi
ABD yapımı HARM füzeleri, Rusya semalarında imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan ABD yapımı HARM füzelerinin Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini duyurdu. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T16:44+0300
2023-12-29T16:44+0300
2023-12-29T16:44+0300
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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Saat 15.00 sularında Ukrayna'nın yeni terör saldırısı girişiminin önlendiğini belirten Savunma Bakanlığı, fırlatılan 3 HARM füzesinin Belgorod Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunun altını çizdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231229/rusyadan-ukrayna-savunma-sanayii-tesislerine-51-bombardiman-1079172620.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, füze, abd
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, füze, abd
ABD yapımı HARM füzeleri, Rusya semalarında imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan ABD yapımı HARM füzelerinin Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini duyurdu.
Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.
Saat 15.00 sularında Ukrayna'nın yeni terör saldırısı girişiminin önlendiğini belirten Savunma Bakanlığı, fırlatılan 3 HARM füzesinin Belgorod Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunun altını çizdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.