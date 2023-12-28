https://sputniknews.com.tr/20231228/yargitay-baskani-akarca-bazen-maddenin-bir-fikrasini-okumak-sizi-yaniltici-sonuclara-goturebilir-1079148726.html

Yargıtay Başkanı Akarca: Bazen maddenin bir fıkrasını okumak sizi yanıltıcı sonuçlara götürebilir

Yargıtay Başkanı Akarca: Bazen maddenin bir fıkrasını okumak sizi yanıltıcı sonuçlara götürebilir

Akademi Söyleşileri programında hakim ve savcı adaylarına hitap eden Yargıtay Başkanı Akarca, "Bazen maddenin bir fıkrasını okumak sizi yanıltıcı sonuçlara... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T19:54+0300

2023-12-28T19:54+0300

2023-12-28T19:54+0300

türkiye

yargıtay

türkiye adalet akademisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079148567_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e8a3726c804ac89b79ff6311d652939.jpg

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, toplumsal değerlerine yabancılaşmış ve temel referanslarını yurt dışı güç ve etki gruplarından alan bir hukukçunun adaletin tecellisine katkısının olamayacağını bildirdi.Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akarca, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Akademi Söyleşileri programında, hakim ve savcı adaylarıyla bir araya geldi.Burada konuşan Akarca, adaletin ezeli ve ebedi bir kavram olduğunu bildirdi. Toplumun yargı mensupları hakkındaki algısı ile yargıya ilişkin algının aynı olduğunu belirten Akarca, hakim ve savcılık görevini yapanların mesleki bilgileri ve donanımlarının büyük önem taşıdığını ifade etti.İyi bir hakimin, öncelikle iyi bir hukuk eğitimi almış olması gerektiğine vurgu yapan Akarca, bu eğitimin ve evrensel hukukun temel ilkelerinin yanında, içinde yaşadığı toplumun kültürünü, örf ve adetlerini, geleneklerini ve sosyal yapısını da çok iyi tanıması gerektiğini vurguladı.Mehmet Akarca, "Toplumsal değerlerine yabancılaşmış ve temel referanslarını yurt dışı güç ve etki gruplarından alan bir hukukçu, yargı sisteminin hangi alanında görev alırsa alsın adaletin tecellisine katkısı olmaz" ifadesini kullandı.'Gazze soykırımında, referans alınan insan hakları savunucusu tüm devletler, kuruluşlar ve örgütlerin söylemlerinin bir kıymetinin olmadığı' vurgulayan Akarca, şöyle devam etti:'Önünüzdeki dava ve olaya konu tüm hukuki metinleri gözden geçiriniz'Yargıtay Başkanı Akarca, konuşmasında hakim savcı adaylarına tavsiyelerde de bulundu.Hakim ve savcıların önündeki uyuşmazlığa ilişkin tüm hukuki metinleri gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231228/can-atalay-dosyasi-yeniden-yargitaya-gonderildi-1079112151.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, türkiye adalet akademisi