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SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç: Kuzey Marmara yolunda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/trump-avrupa-ulkelerine-ukraynaya-abd-kadar-yardim-cagrisinda-bulundu-1079116427.html
Trump, Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya ‘ABD kadar’ yardım çağrısında bulundu
Trump, Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya ‘ABD kadar’ yardım çağrısında bulundu
Donald Trump, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yardım konusunda ABD ile aynı seviyeye ulaşması gerektiğini belirtirken, aksi halde ülkesinin tek başına Kiev'i... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T08:51+0300
2023-12-28T08:51+0300
ukrayna krizi
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mali yardım
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donald trump
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Eski ABD Başkanı Trump, Just The News'e verdiği röportajda, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya mali destek konusunda ABD kadar harcama yapması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu durum hiç adil değil. Ben onların yardımlarda bize (ABD'ye) yetişmeleri gerektiğini söylüyorum ve eğer eşleşmezlerse ABD bunu yapmaya devam edemez" dedi.Uluslararası haber ajansı Reuters, daha önce Beyaz Saray'a atıfta bulunarak ABD yönetiminin Ukrayna'ya 20 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlamayı planladığını bildirmişti.Dışişleri Bakanı Antony Blinken çarşamba günü Kiev'e 250 milyon dolarlık bir askeri yardım paketi sağlanacağını duyururken, ABD Dışişleri yetkilisi, bu paketin bu yılın son paketi olacağını açıkladı.ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamadıParlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya mali yardımın önünü açacak yasa tasarısında halen bir anlaşmaya varamadığını itiraf etmişti.Gazetecilere yaptığı açıklamasında, senatörlerin göç yasalarını sıkılaştırma, Ukrayna'ya yardım tahsisi ve sınırı korumaya yönelik bir anlaşma üzerinde henüz anlaşmaya varamadıklarını duyuran Schumer, konunun karmaşık hale geldiğini ve tartışmaların ocak ayında devam edeceğini bildirdi.“Geçen hafta sınırın güvenliğini sağlamak için önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, her iki taraf daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir” diye konuşan Senatör Schumer, anlaşmaya varmaya çalışmanın ‘karmaşık bir konu’ olduğunu, tarafların yeni yıl tatilinden döndükten sonra anlaşmaya varabileceklerini umduğunu ifade etti.Daha önce ABD Senatosu'ndaki her iki grubun liderleri de Ukrayna'ya yardım karşılığında göç reformu müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231227/ukrayna-24-subat-2022den-bu-yana-batidan-736-milyar-dolar-mali-yardim-aldi-1079057748.html
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ukrayna, mali yardım, abd, donald trump, washington, avrupa birliği, nato

Trump, Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya ‘ABD kadar’ yardım çağrısında bulundu

08:51 28.12.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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Donald Trump, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yardım konusunda ABD ile aynı seviyeye ulaşması gerektiğini belirtirken, aksi halde ülkesinin tek başına Kiev'i desteklemeye devam edemeyeceğini söyledi.
Eski ABD Başkanı Trump, Just The News'e verdiği röportajda, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya mali destek konusunda ABD kadar harcama yapması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu durum hiç adil değil. Ben onların yardımlarda bize (ABD'ye) yetişmeleri gerektiğini söylüyorum ve eğer eşleşmezlerse ABD bunu yapmaya devam edemez" dedi.
Uluslararası haber ajansı Reuters, daha önce Beyaz Saray'a atıfta bulunarak ABD yönetiminin Ukrayna'ya 20 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlamayı planladığını bildirmişti.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken çarşamba günü Kiev'e 250 milyon dolarlık bir askeri yardım paketi sağlanacağını duyururken, ABD Dışişleri yetkilisi, bu paketin bu yılın son paketi olacağını açıkladı.

ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamadı

Parlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya mali yardımın önünü açacak yasa tasarısında halen bir anlaşmaya varamadığını itiraf etmişti.
Gazetecilere yaptığı açıklamasında, senatörlerin göç yasalarını sıkılaştırma, Ukrayna'ya yardım tahsisi ve sınırı korumaya yönelik bir anlaşma üzerinde henüz anlaşmaya varamadıklarını duyuran Schumer, konunun karmaşık hale geldiğini ve tartışmaların ocak ayında devam edeceğini bildirdi.
Geçen hafta sınırın güvenliğini sağlamak için önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, her iki taraf daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir” diye konuşan Senatör Schumer, anlaşmaya varmaya çalışmanın ‘karmaşık bir konu’ olduğunu, tarafların yeni yıl tatilinden döndükten sonra anlaşmaya varabileceklerini umduğunu ifade etti.
Daha önce ABD Senatosu'ndaki her iki grubun liderleri de Ukrayna'ya yardım karşılığında göç reformu müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.
dolar ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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Ukrayna 24 Şubat 2022'den bu yana Batı'dan 73.6 milyar dolar mali yardım aldı
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