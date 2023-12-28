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CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
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https://sputniknews.com.tr/20231228/stopaj-indiriminin-suresi-uzatildi-1079120722.html
Stopaj indiriminin süresi uzatıldı
Stopaj indiriminin süresi uzatıldı
Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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stopaj oranı
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türk lirası
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Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indiriminin süresi uzatıldıKonuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.Stopaj nedir?Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder. Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.
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stopaj indiriminin süresi uzatıldı,stopaj ne demek,stopaj nedir
stopaj indiriminin süresi uzatıldı,stopaj ne demek,stopaj nedir

Stopaj indiriminin süresi uzatıldı

10:29 28.12.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.
Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indiriminin süresi uzatıldı
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.
Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

Stopaj nedir?

Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.
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