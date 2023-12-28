https://sputniknews.com.tr/20231228/rus-ozel-kuvvetleri-artyomovsk-yakinlarinda-kolombiyali-parali-askerleri-etkisiz-hale-getirdi-1079079102.html

Rus özel kuvvetleri, Artyomovsk yakınlarında Kolombiyalı paralı askerleri etkisiz hale getirdi

Rus özel kuvvetleri, Artyomovsk yakınlarında Kolombiyalı paralı askerleri etkisiz hale getirdi

Ahmat özel kuvvet birliği askerlerinin Artyomovsk istikametinde Kolombiyalı 2 paralı askeri öldürerek etkisiz hale getirdiği bildirildi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T00:57+0300

2023-12-28T00:57+0300

2023-12-28T00:57+0300

ukrayna krizi

rusya

video

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079078820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_117bd019d4c0e63f0628db202020a86b.jpg

Ahmat özel kuvvet hücum timinin ‘Şustrıy’ (Atik) lakaplı komutanı, Sputnik’e demecinde Rus özel kuvvet birliğinin Artyomovsk istikametinde Ukrayna ordusunun mevzilerinde bir sığınağı ele geçirirken Kolombiyalı 2 paralı askeri öldürdüğünü söyledi.Ahmat timinden 5 özel kuvvet askerinin keşif yaptıkları sırada yapımı devam eden bir sığınak ve içinde saklanan Ukrayna ordusundan 2’si Kolombiyalı paralı asker olmak üzere 4 asker tespit ettiklerini anlatan komutan, hücum sırasında 2 paralı askerin ve bir Ukraynalının öldürüldüğü bilgisini verdi.“Oralarda neler olup bittiğine ve mevzilerin lokasyonuna dair bilgiye ihtiyacımız vardı. Arkadaşlarım hamle yaparak şunu esir aldılar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden bir asker” diyen komutan, Ahmat grubunun ilerlediği istikamette Ukrayna’nın mevzilerinde paralı askerlerin olduğunu anlattı:“Elimizde yüzde 100 bilgi var, benim yönümde Kolombiyalılar, 60-70 kişi var.”Ahmat askerleri tarafından esir alınan Ukrayna askeri Nikita Afanasyev de paralı askerler ile ilgili bilgiyi doğruladı. Sputnik’e konuşan asker, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 241. Kiev Taburu’na atandığımız zaman Slav görünümlü olmayan askerler gördük. Sorduğumuzda bunların Kolombiyalı paralı askerler olduklarını ve sadece para için savaştıklarını söylediler” diye anlattı.Paralı askerlerin Ukrayna ordusundaki seferber edilen askerlerle aynı görevleri yerine getirdiklerini, aynı mevzilerde olduklarını da dile getiren Ukraynalı esir, “Arkadaşlar, onlara karşı tutumun pek iyi olmadığını, çünkü paralı askerlerin hiçbir fikirleri olmadan, sadece para kazanmak için geldiklerini, yani onlara da buna uygun şekilde davranıldığını anlatmışlardı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230627/ahmat-savascilari-ukraynali-sabotaj-ve-kesif-grubunun-belgorod-bolgesine-sizmasini-engelledi-1072930335.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rus özel kuvvetleri, Artyomovsk yakınlarında Kolombiyalı paralı askerleri etkisiz hale getirdi Rus özel kuvvetleri, Artyomovsk yakınlarında Kolombiyalı paralı askerleri etkisiz hale getirdi 2023-12-28T00:57+0300 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, video, ukrayna