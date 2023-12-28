https://sputniknews.com.tr/20231228/roscosmos-ve-nasa-ortak-capraz-ucus-programini-2025e-kadar-uzatti-1079141462.html

Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı

Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ortak çapraz uçuşlar düzenlenmesini... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T17:42+0300

2023-12-28T17:42+0300

2023-12-28T17:42+0300

dünya

rusya federal uzay ajansı

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

nasa

yuriy borisov

anna kikina

uluslararası uzay istasyonu (iss)

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Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada "2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) bir bütün olarak güvenilir işleyişini sürdürmek ve Rusya segmentinde en az bir Roscosmos temsilcisinin ve ABD segmentinde en az bir NASA temsilcisinin bulunmasını sağlamak amacıyla ABD'li partnerlerle çapraz uçuşlara 2025'e kadar devam edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.Açıklamada, Nisan ayında Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov'un Rusya hükümetinin UUİ'deki Rus bölümünün hizmet süresini 2028'e kadar uzatma kararını aldığını ABD tarafına ilettiği de anımsatıldı.Daha önce Borisov, 2024 yılında Rusya'nın UUİ'de ayrılarak kendi istasyonunu inşa etmeye yönelik çalışmalara ağırlık vereceğini söylemişti.Roscosmos ve NASA'nın çapraz uçuşları, iki ülkenin uzay mürettebatlarını aynı uzay aracına yerleştirerek uçuş gerçekleştirmesini sağlıyor. Taraflar, UUİ'ye çapraz uçuşlar düzenlenmesini öngören anlaşmayı geçen sene imzalamıştı.Rus Kozmonot Anna Kikina, anlaşmaya uyarınca Crew-5 görevinde ABD'nin Crew Dragon uzay aracının mürettebatına katılmış, Kikina'nın Rus Soyuz MS-22 uzay aracının mürettebatındaki yerini ise NASA Astronotu Francisco Rubio almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220715/roscosmos-ve-nasa-ortak-capraz-ucuslarla-ilgili-anlasma-imzaladi-1058767893.html

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rusya federal uzay ajansı, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), nasa, yuriy borisov, anna kikina, uluslararası uzay istasyonu (iss)