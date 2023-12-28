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Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
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Muğla açıklarında deprem
Muğla açıklarında deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı 57,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20231228/malatyada-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1079126452.html
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muğla, deprem
muğla, deprem

Muğla açıklarında deprem

14:07 28.12.2023 (güncellendi: 14:36 28.12.2023)
© AAdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı 57,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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