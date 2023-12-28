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Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli piyango bilet fiyatları 100 liradan başlıyor: Büyük ikramiye ne kadar?
Milli piyango bilet fiyatları 100 liradan başlıyor: Büyük ikramiye ne kadar?
Milli Piyango bilet fiyatları, yılbaşı akşamı gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Zengin olma umuduyla... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesinde bilet fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekilişin, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?2024 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama sonrasında yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatları belli oldu.Buna göre; 31 Aralık Pazar akşamı yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 lira, yarım bilet 200 lira ve tam bilet 400 liradan satılıyor.Büyük ikramiye ne kadar?Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220601/milli-piyango-ikinci-el-otomobil-cekilisine-baslayacak-1056887757.html
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milli piyango idaresi, milli piyango genel müdürlüğü, milli piyango bileti bayileri, ikramiye, çeyrek bilet
milli piyango idaresi, milli piyango genel müdürlüğü, milli piyango bileti bayileri, ikramiye, çeyrek bilet

Milli piyango bilet fiyatları 100 liradan başlıyor: Büyük ikramiye ne kadar?

13:32 28.12.2023
© AAMilli piyango
Milli piyango - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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Milli Piyango bilet fiyatları, yılbaşı akşamı gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Zengin olma umuduyla şanslarını deneyecek olan vatandaşlar, Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını sorguluyor.
2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesinde bilet fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekilişin, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?

2024 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama sonrasında yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatları belli oldu.

Buna göre; 31 Aralık Pazar akşamı yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 lira, yarım bilet 200 lira ve tam bilet 400 liradan satılıyor.

Büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
Milli Piyango - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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Milli Piyango İdaresi ikinci el otomobil çekilişine başlayacak
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