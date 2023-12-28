https://sputniknews.com.tr/20231228/maryinkanin-ozgurlestirilmesinde-fark-yaratan-45-rus-asker-odullendirildi-1079123537.html

Maryinka'nın özgürleştirilmesinde fark yaratan 45 Rus asker ödüllendirildi

Maryinka'nın özgürleştirilmesinde fark yaratan 45 Rus asker ödüllendirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Maryinka şehrini tamamen kontrol altına almasındaki çabalarıyla fark yaratan 45... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T11:20+0300

2023-12-28T11:20+0300

2023-12-28T11:20+0300

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Bakanlık, "Maryinka yerleşiminin özgürleştirilmesi sırasında gösterilen cesaret, yiğitlik ve kahramanlık nedeniyle, Yujnaya askeri grubu birliğinin askeri personeline devlet ödülleri takdim edildi" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Rusya Başkomutanı Vladimir Putin'in talimatlarıyla, özel askeri harekatta fark yaratan askerlere devlet ödüllerinin doğrudan cephede takdim edildiğinin de altını çizdi.Donetsk yakınlarında bulunan Maryinka'nın tamamen ele geçirildiği 25 Aralık'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından duyurulmuştu. Devlet Başkanı Putin, bu gelişmenin Rus birliklerinin düşman güçlerini DHC'nin başkentinden uzaklaştırmasına olanak sağlayacağını kaydederek kentin ele geçirilmesinde yer alan tank taburu komutanı Aleksandr Troşin'e henüz kıdem süresi dolmadan binbaşı rütbesi vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231225/donetsk-yakinindaki-maryinka-sehri-tamamen-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1078928996.html

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