https://sputniknews.com.tr/20231228/kahramanmarasta-22-aracin-karistigi-2-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1079125280.html

Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T12:09+0300

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türkiye

kahramanmaraş

ambulans

kaza

sis

otomobil

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Elbistan-Göksun karayolu Göksun ilçe girişinde, sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında, aralarında otomobil, minibüs ve bir tırın da bulunduğu 14 araç kazaya karıştı.Polis ekipleri Göksun-Elbistan kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan aynı dakikalarda bölünmüş yolun diğer tarafında 8 aracın karıştığı ikinci bir kaza meydana geldi.Bu kazada yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231228/10-olumlu-kazada-6-surucu-gozaltina-alindi-1079120851.html

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kahramanmaraş, ambulans, kaza, sis, otomobil