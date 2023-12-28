https://sputniknews.com.tr/20231228/kahramanmarasta-22-aracin-karistigi-2-zincirleme-kaza-yaralilar-var-1079125280.html
Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T12:09+0300
2023-12-28T12:09+0300
2023-12-28T12:25+0300
türkiye
kahramanmaraş
ambulans
kaza
sis
otomobil
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Elbistan-Göksun karayolu Göksun ilçe girişinde, sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında, aralarında otomobil, minibüs ve bir tırın da bulunduğu 14 araç kazaya karıştı.Polis ekipleri Göksun-Elbistan kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan aynı dakikalarda bölünmüş yolun diğer tarafında 8 aracın karıştığı ikinci bir kaza meydana geldi.Bu kazada yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/10-olumlu-kazada-6-surucu-gozaltina-alindi-1079120851.html
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kahramanmaraş, ambulans, kaza, sis, otomobil
kahramanmaraş, ambulans, kaza, sis, otomobil
Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza: Yaralılar var
12:09 28.12.2023 (güncellendi: 12:25 28.12.2023)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Elbistan-Göksun karayolu Göksun ilçe girişinde, sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında, aralarında otomobil, minibüs ve bir tırın da bulunduğu 14 araç kazaya karıştı.
Polis ekipleri Göksun-Elbistan kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.
Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan aynı dakikalarda bölünmüş yolun diğer tarafında 8 aracın karıştığı ikinci bir kaza meydana geldi.
Bu kazada yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.