https://sputniknews.com.tr/20231228/fransa-iki-azerbaycanli-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1079112631.html
Fransa, iki Azerbaycanlı diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Fransa, iki Azerbaycanlı diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Fransız Büyükelçiliği’nin iki çalışanını sınır dışı etmesine misilleme olarak Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği’nin... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T01:16+0300
2023-12-28T01:16+0300
2023-12-28T01:16+0300
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azerbaycan’ın fransız büyükelçiliği
paris
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Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Fransa misilleme olarak Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçiliği’nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti” ifadesine yer verildi.Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi’nin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak iki çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiği dikkatine sunulduğu bildirildi.Daha önce Azerbaycan, Bakü’deki Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanını diplomatik statüye uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231007/zelenskiyin-sozlerinin-ardindan-fransada-ukrayna-bayragi-indirildi-1076106742.html
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fransa, avrupa, azerbaycan, azerbaycan’ın fransız büyükelçiliği, paris
fransa, avrupa, azerbaycan, azerbaycan’ın fransız büyükelçiliği, paris
Fransa, iki Azerbaycanlı diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Fransız Büyükelçiliği’nin iki çalışanını sınır dışı etmesine misilleme olarak Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği’nin iki çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiklerini duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Fransa misilleme olarak Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçiliği’nin iki çalışanını istenmeyen kişi ilan etti” ifadesine yer verildi.
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi’nin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak iki çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiği dikkatine sunulduğu bildirildi.
Daha önce Azerbaycan, Bakü’deki Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanını diplomatik statüye uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etmişti.