https://sputniknews.com.tr/20231228/eski-ukrayna-icisleri-bakani-batili-istihbarat-servisleri-maydan-olaylarindan-cok-once-kievdeydi-1079112503.html
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri Maydan olaylarından çok önce Kiev’deydi
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri Maydan olaylarından çok önce Kiev’deydi
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı Vitaliy Zaharçenko, Sovyet sonrası alanda darbelere ve renkli devrimlere karışan kişilerin Maydan olaylarından çok önce Kiev'de... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T01:10+0300
2023-12-28T01:10+0300
2023-12-28T01:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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2011-2014 yılları arasında Ukrayna İçişleri Bakanı olarak görev yapan Vitaliy Zaharçenko, BM Güvenlik Konseyi'nin resmi olmayan toplantısında, Sovyet sonrası alanda darbelere ve renkli devrimlere katılan bazı kişilerin Maydan olaylarından çok önce Kiev'de ortaya çıktıklarını söyledi.Zaharçenko, “Ukrayna'da o zamanlar AB ve ABD temsilcilerine vize uygulanmıyordu ve bu ülkelerin istihbarat servisleri bundan yararlandı. Sovyet sonrası alanda ve Kuzey Afrika ülkelerinde darbelere ve renkli devrimlere karışan bir grup insanın, Maydan'daki infazlardan çok önce Kiev'de ortaya çıktığına dair bilgiler bulunuyor" dedi.Bu kişilerin tümünün o zamanki Ukrayna muhalefetinin liderleriyle yakın iletişim halinde oldukları ve sürekli protesto gösterilerinde yer aldıklarına vurgu yapan Zaharçenko, “Üstelik darbenin siyasi liderleriyle olan bağlantıları uzun yıllara dayanıyor" diye konuştu.Zaharçenko, Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın daha önce yalnızca Batı merkezlerinde renkli devrim teknolojilerinin kullanımı konusunda eğitim almakla kalmayıp, aynı zamanda ABD’de polise karşı koyma ve kentsel koşullarda çatışma konularında özel eğitim almış bir grup insanı tespit etmeyi başardığını vurguladı.Batılı özel güvenlik şirketlerinin Aralık 2013'te Maydan'da görünmeye başladığını belirten Zaharçenko, “Resmi olarak barışçıl göstericileri koruma işlevini üslendiler, ancak gerçekte yüzlerce Maydan protestocusuna savaş eğitimi veriyorlardı. Henüz aralık ayında kolluk kuvvetlerinin elinde, ateşli silahların yasadışı olarak Kiev'e sokulduğuna dair bilgi bulunuyordu” ifadelerini kullandı.Zaharçenko, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın o zamanki uyarılarının, vizesiz rejimin iptal edilmesi ve söz konusu kişilerin ülkeden sınır dışı edilmesi talebinin, Devlet Başkanlığı Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından ‘siyasi açıdan uygun olmayacağı’ gerekçesiyle reddedildiğini kaydetti.
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ukrayna, ukrayna krizi, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
ukrayna, ukrayna krizi, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri Maydan olaylarından çok önce Kiev’deydi
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı Vitaliy Zaharçenko, Sovyet sonrası alanda darbelere ve renkli devrimlere karışan kişilerin Maydan olaylarından çok önce Kiev'de ortaya çıktıklarını belirtti.
2011-2014 yılları arasında Ukrayna
İçişleri Bakanı olarak görev yapan Vitaliy Zaharçenko
, BM Güvenlik Konseyi'nin resmi olmayan toplantısında, Sovyet sonrası alanda darbelere ve renkli devrimlere katılan bazı kişilerin Maydan olaylarından
çok önce Kiev'de ortaya çıktıklarını söyledi.
Zaharçenko, “Ukrayna'da o zamanlar AB ve ABD temsilcilerine vize uygulanmıyordu ve bu ülkelerin istihbarat servisleri bundan yararlandı. Sovyet sonrası alanda ve Kuzey Afrika ülkelerinde darbelere ve renkli devrimlere karışan bir grup insanın, Maydan'daki infazlardan çok önce Kiev'de ortaya çıktığına dair bilgiler bulunuyor" dedi.
Bu kişilerin tümünün o zamanki Ukrayna muhalefetinin liderleriyle yakın iletişim halinde oldukları ve sürekli protesto gösterilerinde yer aldıklarına vurgu yapan Zaharçenko, “Üstelik darbenin siyasi liderleriyle olan bağlantıları uzun yıllara dayanıyor" diye konuştu.
Zaharçenko, Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın daha önce yalnızca Batı merkezlerinde renkli devrim teknolojilerinin kullanımı konusunda eğitim almakla kalmayıp, aynı zamanda ABD’de polise karşı koyma ve kentsel koşullarda çatışma konularında özel eğitim almış bir grup insanı tespit etmeyi başardığını vurguladı.
Batılı özel güvenlik şirketlerinin Aralık 2013'te Maydan'da görünmeye başladığını belirten Zaharçenko, “Resmi olarak barışçıl göstericileri koruma işlevini üslendiler, ancak gerçekte yüzlerce Maydan protestocusuna savaş eğitimi veriyorlardı. Henüz aralık ayında kolluk kuvvetlerinin elinde, ateşli silahların yasadışı olarak Kiev'e sokulduğuna dair bilgi bulunuyordu” ifadelerini kullandı.
Zaharçenko, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın o zamanki uyarılarının, vizesiz rejimin iptal edilmesi ve söz konusu kişilerin ülkeden sınır dışı edilmesi talebinin, Devlet Başkanlığı Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı tarafından ‘siyasi açıdan uygun olmayacağı’ gerekçesiyle reddedildiğini kaydetti.