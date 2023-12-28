Türkiye
Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
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Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi." dedi 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda “Muhtarlar Toplantısı”nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, 2024, seçim, kaza, zincirleme kaza, muhtar, içişleri bakanlığı
recep tayyip erdoğan, 2024, seçim, kaza, zincirleme kaza, muhtar, içişleri bakanlığı

Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi

14:37 28.12.2023 (güncellendi: 15:16 28.12.2023)
© AA / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA / Murat Kula
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda “Muhtarlar Toplantısı”nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
(Sakarya'daki trafik kazası) Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum.
Muhtarları kimseye ezdirmeyiz.
İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılması çalışmalarını mutlaka gündeme alın.
Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var, buralar günlerce yanıyor.
Türkiye hariç hemen hiçbir ülkede, terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı maharet sayan bir muhalefet asla bulamazsınız.
Türkiye hariç hemen hiçbir ülkede, terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı maharet sayan bir muhalefet asla bulamazsınız.
Kendi kişisel ihtirasları ve parti içi iktidar hesapları uğruna bölücü örgütün emellerine koçbaşlığı yapanları milletimiz asla affetmeyecektir.
Enflasyonun ateşi düşüyor.
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