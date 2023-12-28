Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi

(Sakarya'daki trafik kazası) Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum.

İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılması çalışmalarını mutlaka gündeme alın.

Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var, buralar günlerce yanıyor.