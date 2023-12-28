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Can Dündar'a saldırı davası sanığının geri bırakılan cezası açıklandı
Can Dündar'a saldırı davası sanığının geri bırakılan cezası açıklandı
Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırıda bulunulmasına ilişkin davada hapis cezasına... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T16:07+0300
2023-12-28T16:08+0300
türkiye
can dündar
saldırı
mahkeme
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İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Murat Şahin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, müdahil Yağız Şenkal ile taraf avukatları da hazır bulundu.Savunması sorulan sanık Şahin, beraatine karar verilmesini talep etti.Müdahil Yağız Şenkal ise sanıkla ilgili şikayetinin devam ettiğini söyledi.Kararını açıklayan mahkeme, sanığa 8 Temmuz 2021'de "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını hatırlattı.Sanığın denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı olarak suç işlediğini, bu suçtan verilen kararın da kesinleştiğini belirten mahkeme, bu nedenle sanığa verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 500 lira adli para cezası hükmünün açıklanmasına karar verdi.Davanın geçmişiCan Dündar'a, yargılandığı davanın 6 Mayıs 2016'daki duruşmasında verilen aranın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde silahla ateş açan Murat Şahin gözaltına alınmış, olayda gazeteci Yağız Şenkal yerden seken mermiyle bacağından yaralanmıştı.Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Murat Şahin'in, "kasten yaralama, silahlı tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve hakaret" suçlarından 4 yıldan 12 yıl 10 aya kadar, bu kişiyi azmettirdikleri ileri sürülen Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in ise "kasten yaralamaya teşebbüs ve silahlı tehdit" suçlarından 2,5 yıldan 6,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.Davaya bakan İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi 2 Ekim 2018'de davayı karara bağlamış, sanık Şahin'i "silahla yaralama" suçundan günlüğü 20 liradan toplam 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırmıştı.Sanık Şahin'i "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapisle cezalandıran mahkeme, "silahla tehdit" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı almıştı.Mahkeme, sanıklar Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.Karar, itiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelenmiş, bozma kararı verilerek yerel mahkemeye geri gönderilmişti.Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, sanık Murat Şahin'i Can Dündar'a yönelik "silahla tehdit", Yağız Şenkal'a yönelik "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından toplamda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırmış, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar vermişti.Mahkeme, sanıklar Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in "tehdit" ve "silahla yaralama" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.Sanık Şahin, denetim süresinde yeni bir suç işlediği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanarak, hapis cezası almıştı.Sanığa verilen bu hapis cezasının kesinleşmesi üzerine Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza Mahkemesi, ilgili yasa gereği bu kararı İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesine ihbarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231011/aymden-can-dundar-karari-1076227826.html
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can dündar, saldırı, mahkeme
can dündar, saldırı, mahkeme

Can Dündar'a saldırı davası sanığının geri bırakılan cezası açıklandı

16:07 28.12.2023 (güncellendi: 16:08 28.12.2023)
© Fotoğraf : TwitterUluslararası PEN Yazarlar Birliği, Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’ın pasaportuna el konmasına ilişkin yaptığı açıklamada “Aşırı gaddarca tedbirlerin bir yansıması” dedi.
Uluslararası PEN Yazarlar Birliği, Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’ın pasaportuna el konmasına ilişkin yaptığı açıklamada “Aşırı gaddarca tedbirlerin bir yansıması” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırıda bulunulmasına ilişkin davada hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılan sanık Murat Şahin hakkında, denetim süresi içinde yeniden kasıtlı suç işlediği gerekçesiyle verilen cezanın açıklanmasına karar verildi.
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Murat Şahin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, müdahil Yağız Şenkal ile taraf avukatları da hazır bulundu.
Savunması sorulan sanık Şahin, beraatine karar verilmesini talep etti.
Müdahil Yağız Şenkal ise sanıkla ilgili şikayetinin devam ettiğini söyledi.
Kararını açıklayan mahkeme, sanığa 8 Temmuz 2021'de "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını hatırlattı.
Sanığın denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı olarak suç işlediğini, bu suçtan verilen kararın da kesinleştiğini belirten mahkeme, bu nedenle sanığa verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 500 lira adli para cezası hükmünün açıklanmasına karar verdi.

Davanın geçmişi

Can Dündar'a, yargılandığı davanın 6 Mayıs 2016'daki duruşmasında verilen aranın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde silahla ateş açan Murat Şahin gözaltına alınmış, olayda gazeteci Yağız Şenkal yerden seken mermiyle bacağından yaralanmıştı.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Murat Şahin'in, "kasten yaralama, silahlı tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve hakaret" suçlarından 4 yıldan 12 yıl 10 aya kadar, bu kişiyi azmettirdikleri ileri sürülen Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in ise "kasten yaralamaya teşebbüs ve silahlı tehdit" suçlarından 2,5 yıldan 6,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Davaya bakan İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi 2 Ekim 2018'de davayı karara bağlamış, sanık Şahin'i "silahla yaralama" suçundan günlüğü 20 liradan toplam 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırmıştı.
Sanık Şahin'i "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapisle cezalandıran mahkeme, "silahla tehdit" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı almıştı.
Mahkeme, sanıklar Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.
Karar, itiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelenmiş, bozma kararı verilerek yerel mahkemeye geri gönderilmişti.
Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, sanık Murat Şahin'i Can Dündar'a yönelik "silahla tehdit", Yağız Şenkal'a yönelik "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından toplamda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırmış, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar vermişti.
Mahkeme, sanıklar Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in "tehdit" ve "silahla yaralama" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.
Sanık Şahin, denetim süresinde yeni bir suç işlediği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanarak, hapis cezası almıştı.
Sanığa verilen bu hapis cezasının kesinleşmesi üzerine Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza Mahkemesi, ilgili yasa gereği bu kararı İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesine ihbarda bulunmuştu.
Can Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
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