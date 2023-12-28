https://sputniknews.com.tr/20231228/calisan-emekliye-5-bin-tl-ikramiyede-tarih-belli-oldu-1079139683.html
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T16:34+0300
2023-12-28T16:34+0300
2023-12-28T17:25+0300
ekonomi
emekli
ikramiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074813797_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b4cf8ff1ddcaa1f8744e17f319fc976c.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20231228/merkez-bankasi-enflasyon-asgari-ucret-etkisiyle-ocakta-yukselecek-1079139311.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074813797_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_353a9f186284a3edc16aa435e1e4386a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çalışan emekliye 5 bin tl ikramiyede tarih belli oldu,çalışan emekli ikramiye ne zaman,çalışan emekli ikramiye yattı mı
çalışan emekliye 5 bin tl ikramiyede tarih belli oldu,çalışan emekli ikramiye ne zaman,çalışan emekli ikramiye yattı mı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu
16:34 28.12.2023 (güncellendi: 17:25 28.12.2023)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." açıklaması yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."