https://sputniknews.com.tr/20231228/calisan-emekliye-5-bin-tl-ikramiyede-tarih-belli-oldu-1079139683.html

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T16:34+0300

2023-12-28T16:34+0300

2023-12-28T17:25+0300

ekonomi

emekli

ikramiye

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

https://sputniknews.com.tr/20231228/merkez-bankasi-enflasyon-asgari-ucret-etkisiyle-ocakta-yukselecek-1079139311.html

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çalışan emekliye 5 bin tl ikramiyede tarih belli oldu,çalışan emekli ikramiye ne zaman,çalışan emekli ikramiye yattı mı