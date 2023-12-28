https://sputniknews.com.tr/20231228/besiktastan-aboubakar-aciklamasi-istemeyen-herkesi-gondeririz-1079127814.html
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: 'İstemeyen herkesi göndeririz'
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: 'İstemeyen herkesi göndeririz'
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba "Hiçbir arkadaşımız, bize gelip 'Mutlu değilim, gitmek istiyorum' demedi. Aboubakar her yerde... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T13:16+0300
2023-12-28T13:16+0300
2023-12-28T13:53+0300
spor
beşiktaş
vincent aboubakar
samet aybaba
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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın açıklamaları şöyle:
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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: 'İstemeyen herkesi göndeririz'
13:16 28.12.2023 (güncellendi: 13:53 28.12.2023)
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba "Hiçbir arkadaşımız, bize gelip 'Mutlu değilim, gitmek istiyorum' demedi. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bizimle konuşmuyor. Burası Beşiktaş, istemeyen herkesi göndeririz." dedi.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın açıklamaları şöyle:
Sergen Yalçın doğal aday. Görüşme yapmadık.
Hiçbir arkadaşımız, bize gelip 'Mutlu değilim, gitmek istiyorum' demedi. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bizimle konuşmuyor. Burası Beşiktaş, istemeyen herkesi göndeririz.
Futbol sahası içinde ben yokum ama bu takımın patronu benim