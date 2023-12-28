Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba "Hiçbir arkadaşımız, bize gelip 'Mutlu değilim, gitmek istiyorum' demedi. Aboubakar her yerde... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: 'İstemeyen herkesi göndeririz'

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba "Hiçbir arkadaşımız, bize gelip 'Mutlu değilim, gitmek istiyorum' demedi. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bizimle konuşmuyor. Burası Beşiktaş, istemeyen herkesi göndeririz." dedi.