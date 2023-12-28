https://sputniknews.com.tr/20231228/adana-belediyesindeki-rusvet-sorusturmasinda-yeniden-gozaltina-alinan-2-kisi-serbest-birakildi-1079154208.html

Adana Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında yeniden gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Adana Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında yeniden gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında itiraz üzerine yeniden gözaltına... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T22:55+0300

2023-12-28T22:55+0300

2023-12-28T22:55+0300

türkiye

adana büyükşehir belediyesi

adana

rüşvet

soruşturma

ihaleye fesat karıştırma

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adli kontrol şartıyla serbest

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yeniden gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana Büyükşehir Belediyes'inde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı M.Ç. ve belediyenin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Y.D. hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.Daha sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ne olmuştu?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de yapılan ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından Mürüvet S'nin de aralarında olduğu 10 zanlıyı gözaltına almıştı.Şüphelilerden Mürüvet S. ve belediye çalışanı Mehmet İlker T. ile firma yöneticileri Semih G, Tahir Cem U. ve Süleyman A. tutuklanmış, M.Ç. ve Y.D'nin de aralarında bulunduğu 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231218/adana-belediyesinde-rusvet-operasyonu-ne-benim-ne-de-elemanlarimin-karistigi-en-ufak-bir-olay-yok-1078579025.html

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