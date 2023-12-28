https://sputniknews.com.tr/20231228/abdden-irana-mesaj-gazzedeki-savasin-genislemesini-istemiyoruz-1079141907.html
ABD'den İran'a mesaj: 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyoruz'
ABD'den İran'a mesaj: 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyoruz'
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T17:53+0300
2023-12-28T17:53+0300
2023-12-28T17:53+0300
israil- filistin çatışması
iran
hüseyin emir abdullahiyan
amerika birleşik devletleri
abd
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Tahran yönetimine, 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemedikleri ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin harekete geçmemesi' yönünde mesaj gönderdiğini söyledi.Abdullahiyan "ABD, savaşın başından bu yana bize, 'savaşın genişlemesi peşinde değiliz' ve "bölgedeki vekil gruplarınıza, bize karşı harekete geçmemelerini tavsiye edin' diye mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.Tahran yönetiminin ABD'ye, savaşı genişletme peşinde olmadığını defalarca ilettiklerini dile getiren Abdullahiyan açıklamasında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231225/iran-cumhurbaskanindan-israile-bu-sucun-bedelini-mutlaka-odeyecekler-1078937998.html
iran
amerika birleşik devletleri
israil
filistin
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iran, hüseyin emir abdullahiyan, amerika birleşik devletleri, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
iran, hüseyin emir abdullahiyan, amerika birleşik devletleri, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
ABD'den İran'a mesaj: 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyoruz'
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Tahran yönetimine, 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemedikleri ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin harekete geçmemesi' yönünde mesaj gönderdiğini söyledi.
Abdullahiyan "ABD, savaşın başından bu yana bize, 'savaşın genişlemesi peşinde değiliz' ve "bölgedeki vekil gruplarınıza, bize karşı harekete geçmemelerini tavsiye edin' diye mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.
Tahran yönetiminin ABD'ye, savaşı genişletme peşinde olmadığını defalarca ilettiklerini dile getiren Abdullahiyan açıklamasında şunları kaydetti:
Kendilerinin yalan söylediklerini belirttik. 'Eğer siz savaşın genişlemesi peşinde değilseniz, neden üsleriniz gece-gündüz bu kadar mühimmatı Gazze gibi sınırlı bir bölge için kullanıma koysun.' dedik.