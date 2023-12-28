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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/abdden-irana-mesaj-gazzedeki-savasin-genislemesini-istemiyoruz-1079141907.html
ABD'den İran'a mesaj: 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyoruz'
ABD'den İran'a mesaj: 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyoruz'
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T17:53+0300
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israil- filistin çatışması
iran
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Tahran yönetimine, 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemedikleri ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin harekete geçmemesi' yönünde mesaj gönderdiğini söyledi.Abdullahiyan "ABD, savaşın başından bu yana bize, 'savaşın genişlemesi peşinde değiliz' ve "bölgedeki vekil gruplarınıza, bize karşı harekete geçmemelerini tavsiye edin' diye mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.Tahran yönetiminin ABD'ye, savaşı genişletme peşinde olmadığını defalarca ilettiklerini dile getiren Abdullahiyan açıklamasında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231225/iran-cumhurbaskanindan-israile-bu-sucun-bedelini-mutlaka-odeyecekler-1078937998.html
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ABD'den İran'a mesaj: 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemiyoruz'

17:53 28.12.2023
© İHA / AYNUR SENA ÇABUKİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Tahran yönetimine, 'Gazze'deki savaşın genişlemesini istemedikleri ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin harekete geçmemesi' yönünde mesaj gönderdiğini söyledi.
Abdullahiyan "ABD, savaşın başından bu yana bize, 'savaşın genişlemesi peşinde değiliz' ve "bölgedeki vekil gruplarınıza, bize karşı harekete geçmemelerini tavsiye edin' diye mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.
Tahran yönetiminin ABD'ye, savaşı genişletme peşinde olmadığını defalarca ilettiklerini dile getiren Abdullahiyan açıklamasında şunları kaydetti:
Kendilerinin yalan söylediklerini belirttik. 'Eğer siz savaşın genişlemesi peşinde değilseniz, neden üsleriniz gece-gündüz bu kadar mühimmatı Gazze gibi sınırlı bir bölge için kullanıma koysun.' dedik.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
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