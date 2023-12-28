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Erdoğan: 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
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ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Claudia Tenney, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in maaşının 1 dolar olması gerektiğini savundu. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T15:08+0300
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dünya
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beyaz saray
washington
abd kongresi
karine jean-pierre
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ABD Kongre üyesi Claudia Tenney, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yıl boyunca Amerikalılara yalan söylediğini, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve ‘Hatch Yasasını’ ihlal ettiğini, bu nedenle maaşının yılda bir dolar olması gerektiğini belirtti.Tenney, “Karine Jean-Pierre yıl boyunca gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı, Amerikan halkına yalan söyledi ve Hatch Yasasını (hükümet çalışanlarının görevdeyken devlet gücünü ve olanaklarını kullanarak seçimi etkilemelerinin yasaklanması) ihlal etti. Bu yüzden maaşının yıllık bir dolara düşürülmesini savunuyorum" ifadelerini kullandı.
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abd, beyaz saray, washington, abd kongresi, karine jean-pierre
abd, beyaz saray, washington, abd kongresi, karine jean-pierre

ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi

15:08 28.12.2023 (güncellendi: 15:09 28.12.2023)
© AP Photo / Evan VucciKarine Jean-Pierre
Karine Jean-Pierre - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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Cumhuriyetçi Kongre üyesi Claudia Tenney, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in maaşının 1 dolar olması gerektiğini savundu.
ABD Kongre üyesi Claudia Tenney, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yıl boyunca Amerikalılara yalan söylediğini, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve ‘Hatch Yasasını’ ihlal ettiğini, bu nedenle maaşının yılda bir dolar olması gerektiğini belirtti.
Tenney, “Karine Jean-Pierre yıl boyunca gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı, Amerikan halkına yalan söyledi ve Hatch Yasasını (hükümet çalışanlarının görevdeyken devlet gücünü ve olanaklarını kullanarak seçimi etkilemelerinin yasaklanması) ihlal etti. Bu yüzden maaşının yıllık bir dolara düşürülmesini savunuyorum" ifadelerini kullandı.
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