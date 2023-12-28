https://sputniknews.com.tr/20231228/abd-kongre-uyesi-bidenin-sozcusunun-maasinin-1-dolara-dusurulmesini-istedi-1079137383.html
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Claudia Tenney, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in maaşının 1 dolar olması gerektiğini savundu. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T15:08+0300
2023-12-28T15:08+0300
2023-12-28T15:09+0300
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abd
beyaz saray
washington
abd kongresi
karine jean-pierre
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ABD Kongre üyesi Claudia Tenney, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yıl boyunca Amerikalılara yalan söylediğini, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve ‘Hatch Yasasını’ ihlal ettiğini, bu nedenle maaşının yılda bir dolar olması gerektiğini belirtti.Tenney, “Karine Jean-Pierre yıl boyunca gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı, Amerikan halkına yalan söyledi ve Hatch Yasasını (hükümet çalışanlarının görevdeyken devlet gücünü ve olanaklarını kullanarak seçimi etkilemelerinin yasaklanması) ihlal etti. Bu yüzden maaşının yıllık bir dolara düşürülmesini savunuyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/biden-ukraynanin-olum-fermanini-imzaladi-1079120558.html
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abd, beyaz saray, washington, abd kongresi, karine jean-pierre
abd, beyaz saray, washington, abd kongresi, karine jean-pierre
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
15:08 28.12.2023 (güncellendi: 15:09 28.12.2023)
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Claudia Tenney, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in maaşının 1 dolar olması gerektiğini savundu.
ABD Kongre üyesi Claudia Tenney, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yıl boyunca Amerikalılara yalan söylediğini, gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve ‘Hatch Yasasını’ ihlal ettiğini, bu nedenle maaşının yılda bir dolar olması gerektiğini belirtti.
Tenney, “Karine Jean-Pierre yıl boyunca gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçındı, Amerikan halkına yalan söyledi ve Hatch Yasasını (hükümet çalışanlarının görevdeyken devlet gücünü ve olanaklarını kullanarak seçimi etkilemelerinin yasaklanması) ihlal etti. Bu yüzden maaşının yıllık bir dolara düşürülmesini savunuyorum" ifadelerini kullandı.