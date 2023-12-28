https://sputniknews.com.tr/20231228/1079151858.html
Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi
Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi
Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavileri devem eden çocukları... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T20:43+0300
2023-12-28T20:43+0300
2023-12-28T20:43+0300
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etkinlik
sosyal etkileşim
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фото, fotoğraf, moskova, rusya, noel baba, etkinlik, etkinlik, sosyal etkileşim
фото, fotoğraf, moskova, rusya, noel baba, etkinlik, etkinlik, sosyal etkileşim
Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi
Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavileri devem eden çocukları sevindirdi. Moskova itfaiye arama ve kurtarma ekiplerinin geleneksel hale getirdiği sosyal etkinlikte, Noel Baba kıyafetleri giyen itfaiyeciler ve gönüllüler tedavi gören çocukları neşelendirdi.
© AA / Aleksey Borisov
Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı.
© AA / Aleksey Borisov
Noel babalar, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavi gören çocukların yüzlerini gülümsetti.
Noel babalar, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavi gören çocukların yüzlerini gülümsetti.
© AA / Aleksey Borisov
Moskova'daki itfaiye arama ve kurtarma ekipleri tarafından düzenlenen bu etkinlik geleneksel hale gelmeye başladı.
Moskova'daki itfaiye arama ve kurtarma ekipleri tarafından düzenlenen bu etkinlik geleneksel hale gelmeye başladı.
© AA / Aleksey Borisov
Sosyal etkinlikte, Noel Baba kıyafetleri giyen itfaiyeciler ve gönüllüler hastanede tedavi gören çocukları neşelendirdi.
Sosyal etkinlikte, Noel Baba kıyafetleri giyen itfaiyeciler ve gönüllüler hastanede tedavi gören çocukları neşelendirdi.
© AA / Aleksey Borisov
İplerle inerek hastane bahçesinde bulunan çocukları sevindiren bu özel etkinlik, çocukların moralini yükseltmeyi amaçlıyor.
İplerle inerek hastane bahçesinde bulunan çocukları sevindiren bu özel etkinlik, çocukların moralini yükseltmeyi amaçlıyor.
© AA / Aleksey Borisov
Noel Baba kostümleriyle gelen itfaiyeciler ve gönüllüler, hastanenin atmosferine neşe ve umut katarak, çocuklara moral verdi.
Noel Baba kostümleriyle gelen itfaiyeciler ve gönüllüler, hastanenin atmosferine neşe ve umut katarak, çocuklara moral verdi.
© AA / Aleksey Borisov
Etkinlik, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Etkinlik, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
© AA / Aleksey Borisov
Noel Babalar ile hastalar arasında sıcak anlar yaşandı.
Noel Babalar ile hastalar arasında sıcak anlar yaşandı.
© AA / Aleksey Borisov
Etkinliğin, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu simgeliyor.
Etkinliğin, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu simgeliyor.