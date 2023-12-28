Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, dünya müzik tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Levent Karadağ: Yapay zekanın insanları işsiz bırakacağı korkusu var
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Atık suyu arıtıp içme suyuna dönüştürmek mümkün ama etik olarak bunu yapamayız'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı’nın gözünde Çin’in affedilemez suçu, farklı bir yolun mümkün olduğunu dünyaya göstermek oldu’
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
18:10
2 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti'den geriye bir tortu kalıyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL YAYINI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Sputnik Haber Ajansı ve Rossiya 24 TV kanalı özel yayını
11:41
63 dk
GÜN ORTASI
Bağımlılık ve iyileşme süreci
12:45
45 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
2023 değerlendirmesi ve yeni yılda asgari ücret
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
19:28
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
20:23
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20231228/1079151858.html
Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi
Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi
Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavileri devem eden çocukları... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T20:43+0300
2023-12-28T20:43+0300
multimedya
fotoğraf
moskova
rusya
noel baba
etkinlik
etkinlik
sosyal etkileşim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079150586_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d7c94adf21506fdcd96898e042ee86ef.jpg
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079150586_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_adb7ec68ebf099b00aab873b4b846abd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, moskova, rusya, noel baba, etkinlik, etkinlik, sosyal etkileşim
фото, fotoğraf, moskova, rusya, noel baba, etkinlik, etkinlik, sosyal etkileşim

Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi

20:43 28.12.2023
Abone ol
Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavileri devem eden çocukları sevindirdi. Moskova itfaiye arama ve kurtarma ekiplerinin geleneksel hale getirdiği sosyal etkinlikte, Noel Baba kıyafetleri giyen itfaiyeciler ve gönüllüler tedavi gören çocukları neşelendirdi.
© AA / Aleksey Borisov

Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı.

Rusya&#x27;nın başkenti Moskova&#x27;da onlarca Noel baba çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Aleksey Borisov

Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı.

© AA / Aleksey Borisov

Noel babalar, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavi gören çocukların yüzlerini gülümsetti.

Noel babalar, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavi gören çocukların yüzlerini gülümsetti. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Aleksey Borisov

Noel babalar, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavi gören çocukların yüzlerini gülümsetti.

© AA / Aleksey Borisov

Moskova'daki itfaiye arama ve kurtarma ekipleri tarafından düzenlenen bu etkinlik geleneksel hale gelmeye başladı.

Moskova&#x27;daki itfaiye arama ve kurtarma ekipleri tarafından düzenlenen bu etkinlik geleneksel hale gelmeye başladı. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Aleksey Borisov

Moskova'daki itfaiye arama ve kurtarma ekipleri tarafından düzenlenen bu etkinlik geleneksel hale gelmeye başladı.

© AA / Aleksey Borisov

Sosyal etkinlikte, Noel Baba kıyafetleri giyen itfaiyeciler ve gönüllüler hastanede tedavi gören çocukları neşelendirdi.

Sosyal etkinlikte, Noel Baba kıyafetleri giyen itfaiyeciler ve gönüllüler hastanede tedavi gören çocukları neşelendirdi. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Aleksey Borisov

Sosyal etkinlikte, Noel Baba kıyafetleri giyen itfaiyeciler ve gönüllüler hastanede tedavi gören çocukları neşelendirdi.

© AA / Aleksey Borisov

İplerle inerek hastane bahçesinde bulunan çocukları sevindiren bu özel etkinlik, çocukların moralini yükseltmeyi amaçlıyor.

İplerle inerek hastane bahçesinde bulunan çocukları sevindiren bu özel etkinlik, çocukların moralini yükseltmeyi amaçlıyor. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Aleksey Borisov

İplerle inerek hastane bahçesinde bulunan çocukları sevindiren bu özel etkinlik, çocukların moralini yükseltmeyi amaçlıyor.

© AA / Aleksey Borisov

Noel Baba kostümleriyle gelen itfaiyeciler ve gönüllüler, hastanenin atmosferine neşe ve umut katarak, çocuklara moral verdi.

Noel Baba kostümleriyle gelen itfaiyeciler ve gönüllüler, hastanenin atmosferine neşe ve umut katarak, çocuklara moral verdi. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Aleksey Borisov

Noel Baba kostümleriyle gelen itfaiyeciler ve gönüllüler, hastanenin atmosferine neşe ve umut katarak, çocuklara moral verdi.

© AA / Aleksey Borisov

Etkinlik, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Etkinlik, renkli görüntüler ortaya çıkardı. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Aleksey Borisov

Etkinlik, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

© AA / Aleksey Borisov

Noel Babalar ile hastalar arasında sıcak anlar yaşandı.

Noel Babalar ile hastalar arasında sıcak anlar yaşandı. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Aleksey Borisov

Noel Babalar ile hastalar arasında sıcak anlar yaşandı.

© AA / Aleksey Borisov

Etkinliğin, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu simgeliyor.

Etkinliğin, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu simgeliyor. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Aleksey Borisov

Etkinliğin, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu simgeliyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала