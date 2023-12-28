Moskova'da çatıdan inen Noel babalar, hasta çocukları sevindirdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da onlarca Noel baba, Morozovskaya Çocuk hastenesinin çatılarından iplerle inerek hastanede tedavileri devem eden çocukları sevindirdi. Moskova itfaiye arama ve kurtarma ekiplerinin geleneksel hale getirdiği sosyal etkinlikte, Noel Baba kıyafetleri giyen itfaiyeciler ve gönüllüler tedavi gören çocukları neşelendirdi.