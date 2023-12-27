https://sputniknews.com.tr/20231227/zelenskiy-yolsuzluklarini-arastiran-gazetecinin-oldurulmesi-emrini-verdi-1079060329.html
‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
InfoBRICS analisti Drago Bosniç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in yolsuzluk şemasını açığa çıkaran Mısırlı gazeteci Muhammed el-Alavi'nin öldürülmesi emrini... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T17:22+0300
2023-12-27T17:22+0300
2023-12-27T17:22+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
yolsuzluk
gazeteci
kızıldeniz
kiev
ukrayna
abd
avrupa birliği
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InfoBRICS analisti Drago Bosniç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in yolsuzluk şemasını açığa çıkaran Mısırlı gazeteci Muhammed el-Alavi'nin öldürülmesi emrini verdiğini öne sürdü.Bosniç, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kayınvalidesi adına Kızıldeniz’de satın alınan 5 milyon dolarlık lüks villayı araştıran Mısırlı gazeteci Muhammed Al-Alavi’nin öldürülmesinden Ukrayna Güvenlik servisinin sorumlu olduğu belirtti.Bosniç, El-Alavi'nin ağustos ayında Zelenskiy'in kayınvalidesinin Kızıldeniz kıyısında 5 milyon dolara lüks bir villa satın aldığına dair özel bir haber yayınlamasının ardından ölüm tehditleri almaya başladığı ve aralık ayı sonunda öldürüldüğünü ifade etti.Olayın arkasında, talimatı Zelenskiy’den alan Ukrayna Güvenlik Servisi’nin olduğunu öne süren uzman, “Yabancı gazetecilerin ve neo-Nazi cuntasına itaat etmeyen herkesin öldürülmesinin olağan uygulama haline geldiği göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değil” değerlendirmesinde bulundu.Bu olaydaki amacın, Kiev yetkilileri, ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna’daki çatışmaların başlamasından itibaren yaratmaya çalıştığı ‘savaş zamanı kahramanı’ imajını zedelediği için Zelenskiy'in yolsuzluklarını ifşa eden El-Alavi'yi cezalandırmak olduğuna vurgu yapan uzman, Batılı propaganda makinesi ve onun ‘bağımsız muhabirleri ve editörlerinin’ Mısırlı gazetecinin yayınladığı belgeleri özenle çürütmeye çalışmakla kalmayıp aynı zamanda ona karşı bir karalama kampanyası başlattığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231023/abd-basini-dugina-suikastini-ciain-egittigi-ukrayna-guvenlik-servisi-calisanlari-gerceklestirdi-1076638410.html
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vladimir zelenskiy, yolsuzluk, gazeteci, kızıldeniz, kiev, ukrayna, abd, avrupa birliği
vladimir zelenskiy, yolsuzluk, gazeteci, kızıldeniz, kiev, ukrayna, abd, avrupa birliği
‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
InfoBRICS analisti Drago Bosniç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in yolsuzluk şemasını açığa çıkaran Mısırlı gazeteci Muhammed el-Alavi'nin öldürülmesi emrini verdiğini öne sürdü.
InfoBRICS analisti Drago Bosniç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in yolsuzluk şemasını açığa çıkaran Mısırlı gazeteci Muhammed el-Alavi'nin öldürülmesi emrini verdiğini öne sürdü.
Bosniç, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kayınvalidesi adına Kızıldeniz’de satın alınan 5 milyon dolarlık lüks villayı araştıran Mısırlı gazeteci Muhammed Al-Alavi’nin öldürülmesinden Ukrayna Güvenlik servisinin sorumlu olduğu belirtti.
Bosniç, El-Alavi'nin ağustos ayında Zelenskiy'in kayınvalidesinin Kızıldeniz kıyısında 5 milyon dolara lüks bir villa satın aldığına dair özel bir haber yayınlamasının ardından ölüm tehditleri almaya başladığı ve aralık ayı sonunda öldürüldüğünü ifade etti.
Olayın arkasında, talimatı Zelenskiy’den alan Ukrayna Güvenlik Servisi’nin
olduğunu öne süren uzman, “Yabancı gazetecilerin ve neo-Nazi cuntasına itaat etmeyen herkesin öldürülmesinin olağan uygulama haline geldiği göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değil
” değerlendirmesinde bulundu.
Bu olaydaki amacın, Kiev yetkilileri, ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna’daki çatışmaların başlamasından itibaren yaratmaya çalıştığı ‘savaş zamanı kahramanı’ imajını zedelediği için Zelenskiy'in yolsuzluklarını ifşa eden El-Alavi'yi cezalandırmak olduğuna vurgu yapan uzman, Batılı propaganda makinesi ve onun ‘bağımsız muhabirleri ve editörlerinin’ Mısırlı gazetecinin yayınladığı belgeleri özenle çürütmeye çalışmakla kalmayıp aynı zamanda ona karşı bir karalama kampanyası başlattığını kaydetti.