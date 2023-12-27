Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: 'Bindiğiniz dalı kesmeyin'

(Fahiş fiyat artışlarıyla mücadele) Birçok sektörde gıda, inşaat, otomotiv dahil ciddi fahiş uygulamalar oldu. Ama stokçuluk yapma, karaborsacılık, keyfi fiyat artışı gibi istenmeyen olayların kimi satıcılarda yaygın olduğunu gözlemledik. Rusya-UKrayna Savaşı'ndan sonra yılbaşındaki büyük deprem birçok üründe ve sektörde dalgalanmaları getirdi. Denetimleri ve cezaları artırdık. Otomotiv başta olmak üzere mobilya, marketlerde çok ciddi fiyat azalışları gördük. Yılbaşından bu yana seçim sonrasındaki süreçte gıda ürünlerinde hiçbir ürünün yokluğunu göstermedik. Otomotivde piyasa normale döndü, istikrar kazandı. 6 ay araç bulunamazken 6 saatte araç teslim alınır hale geldi. Gayrimenkulde sahte ilanları cezalandırıyoruz. İlan sitelerini sorumlu kıldık. Kaotik ve piyasa bozucu davranışlara müsamaha etmeyeceğiz. Sahte talep artışlarıyla fiyat şişirmeler ortadan kalkınca köpük dediğimiz aşırı fiyat artışları inmeye başlıyor. Haksız fiyat, stokçuluk, aldatıcı reklam, etiket ihlali gibi uygulamalarda toplam ceza bu yıl 1,2 milyar lira oldu. Rekabet Kurulu'nun soruşturmalarında 2 milyar 350 milyon liralık ceza uygulandı.