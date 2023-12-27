Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: 'Bindiğiniz dalı kesmeyin'
10:48 27.12.2023 (güncellendi: 10:49 27.12.2023)
© AA / Mehmet Murat ÖnelTicaret Bakanı Ömer Bolat
© AA / Mehmet Murat Önel
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Fahiş fiyata yönelik işletmeleri uyaran Bakan Bolat, "Mekan sahipleri ve işletmecileri uyarmak istiyorum. Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulamaları gerekir." dedi. Bakan Bolat, yeni etiket yönetmeliği sonrasında fiyatlarda düşüş görüleceğini söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.
Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"(Ürün güvenliği denetimleri) Ticaretin artmasından memnuniyet duyarız. Bu sayede üretim, yatırım, istihdam da artacak. Covid'le beraber enflasyon süreci yaşandı. 3 yıldır tüm dünyada mücadele veriliyor. Enflasyondaki artışa karşın vatandaşların, işçi, emekli, memurun satın alma güçleri azalmasın diye mümkün olan en yüksek ücret artışlarını verdi. Biz hükümet olarak piyasaya denetimleri için gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Kimi zaman ihbarla, kimi zaman sektörleri takip ediyoruz. Yılbaşı alışverişlerinin ve eğlencenin olacağı mekanlarla ilgili fiyat denetimlerine çıkıldı. Mekan sahipleri ve işletmecileri uyarmak istiyorum. Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulamaları gerekir.
'Etiket yönetmeliği ile müşteri daha seçici olacak'
"(Yeni etiket yönetmeliği) Hizmet sektöründe daha yüksek fiyat artışları olduğunu gözlemliyoruz. Artık menülerde fiyat yazma gereği duyulmuyor. Hesapla ilgili tartışmalar meydana geliyor. Biz bu fiyat etiket yönetmeliğindeki hükümleri sıkılaştırdık. 1 Ocak'tan itibaren kafe, restoran, lokanta ve pastanelerde ürünlerin isimleri ve fiyatları kapının girişinde yer alacak. Daha modern bir alım-satım gerçekleşecek. Müşteri onu görünce ister girer, ister girmez. Satıcı artık istediği zaman 'zam yapayım' gibi bir rahatlığa kavuşamayacak. Müşteri fiyatı zamlı görürse tepki gösterecek. Düzen meydana gelecek ve kendiliğinden rayına oturacak. Fiyatlarda giderek azalmanın olduğunu göreceğimize inanıyorum. Müşteriler de daha seçici, tercih edici hale gelecek.
'Ciddi fiyat azalışı gördük'
(Fahiş fiyat artışlarıyla mücadele) Birçok sektörde gıda, inşaat, otomotiv dahil ciddi fahiş uygulamalar oldu. Ama stokçuluk yapma, karaborsacılık, keyfi fiyat artışı gibi istenmeyen olayların kimi satıcılarda yaygın olduğunu gözlemledik. Rusya-UKrayna Savaşı'ndan sonra yılbaşındaki büyük deprem birçok üründe ve sektörde dalgalanmaları getirdi. Denetimleri ve cezaları artırdık. Otomotiv başta olmak üzere mobilya, marketlerde çok ciddi fiyat azalışları gördük. Yılbaşından bu yana seçim sonrasındaki süreçte gıda ürünlerinde hiçbir ürünün yokluğunu göstermedik. Otomotivde piyasa normale döndü, istikrar kazandı. 6 ay araç bulunamazken 6 saatte araç teslim alınır hale geldi. Gayrimenkulde sahte ilanları cezalandırıyoruz. İlan sitelerini sorumlu kıldık. Kaotik ve piyasa bozucu davranışlara müsamaha etmeyeceğiz. Sahte talep artışlarıyla fiyat şişirmeler ortadan kalkınca köpük dediğimiz aşırı fiyat artışları inmeye başlıyor. Haksız fiyat, stokçuluk, aldatıcı reklam, etiket ihlali gibi uygulamalarda toplam ceza bu yıl 1,2 milyar lira oldu. Rekabet Kurulu'nun soruşturmalarında 2 milyar 350 milyon liralık ceza uygulandı.