https://sputniknews.com.tr/20231227/sgkya-odeme-takvimi-icin-bakan-isikhandan-talimat-calisan-emekliye-ikramiye-ne-zaman-yatacak-1079025060.html

SGK'ya ödeme takvimi için Bakan Işıkhan'dan talimat: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

SGK'ya ödeme takvimi için Bakan Işıkhan'dan talimat: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıkları tamamladı... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T11:16+0300

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ekonomi

tbmm

tbmm genel kurulu

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ssk

vedat ışıkhan

ikramiye

emekli ikramiyesi

emekli

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan talimat verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak" ifadesini kullanmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/yilin-son-kabine-toplantisi-sonrasi-erdogan-aciklama-yapacak-asgari-ucret-ve-emekli-zammi-masada-1078999788.html

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