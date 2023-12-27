https://sputniknews.com.tr/20231227/sgkya-odeme-takvimi-icin-bakan-isikhandan-talimat-calisan-emekliye-ikramiye-ne-zaman-yatacak-1079025060.html
SGK'ya ödeme takvimi için Bakan Işıkhan'dan talimat: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
SGK'ya ödeme takvimi için Bakan Işıkhan'dan talimat: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıkları tamamladı... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T11:16+0300
2023-12-27T11:16+0300
2023-12-27T11:16+0300
ekonomi
tbmm
tbmm genel kurulu
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ssk
vedat ışıkhan
ikramiye
emekli ikramiyesi
emekli
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan talimat verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak" ifadesini kullanmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/yilin-son-kabine-toplantisi-sonrasi-erdogan-aciklama-yapacak-asgari-ucret-ve-emekli-zammi-masada-1078999788.html
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SGK'ya ödeme takvimi için Bakan Işıkhan'dan talimat: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıkları tamamladı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak, ikramiyeler hak sahiplerine ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan talimat verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak" ifadesini kullanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.