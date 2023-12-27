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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/rusya-ordusu-esir-aldigi-ukraynali-askerlerin-mevziye-intikalini-robot-helikopterlerle-sagladi-1078964672.html
Rusya ordusu, esir aldığı Ukraynalı askerlerin mevziye intikalini robot helikopterlerle sağladı
Rusya ordusu, esir aldığı Ukraynalı askerlerin mevziye intikalini robot helikopterlerle sağladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme birliklerinin Zaporojye yönünde bulunan Verbovoye köyü yakınlarındaki bir müstahkem mevki için yaşanan çatışmada 4... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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"Verbovoye köyü yakınındaki çatışmalardan birinde, Stavropollü hava indirme birliklerinin taarruz grupları, düşmanın savunma pozisyonlarına ciddi şekilde yaklaştı ve Ukraynalı militanların saklandığı sığınağa el bombaları attı" ifadelerini kullanan Savunma Bakanlığı, sığınaktaki Ukraynalı askerlerin hemen silahlarını bırakarak teslim olduğunu kaydetti.Toplamda 4 Ukraynalı askerin esir alındığını belirten bakanlık, esirlerin Hava İndirme Kuvvetleri Kafkas Kazak Alayı muhafızlarına ait robot helikopterlerin kontrolü altında Stavropollü hava indirme birliklerinin bulunduğu yöne doğru gönderildiğini ve birlikler tarafından gözetim altına alındığını bildirdi.Robot helikopterlerden birinin Ukraynalı askerlere hareket yönünü gösterdiğini, diğerinin ise VOG-25 tipi havan bombası taşıdığını aktaran bakanlık, esirlerin hemen üzerinde seyreden insansız araçların hareket sürecini kontrol ettiğini ve esirlerin kaçmasına izin vermediğini ifade etti.Bakanlık, robot helikopterlerin Verbovoye köyü yakınındaki operasyon sırasında görev yaptığı anların görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/ukraynali-esir-ukrayna-birlikleri-donbasstaki-bir-koyu-kasitli-olarak-yogun-bombardimana-tuttu-1078680427.html
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Rusya ordusu, esir aldığı Ukraynalı askerlerin mevziye intikalini robot helikopterlerle sağladı
Rusya ordusu, esir aldığı Ukraynalı askerlerin mevziye intikalini robot helikopterlerle sağladı
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rusya, ukrayna, video, zaporojye, iha

Rusya ordusu, esir aldığı Ukraynalı askerlerin mevziye intikalini robot helikopterlerle sağladı

13:21 27.12.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme birliklerinin Zaporojye yönünde bulunan Verbovoye köyü yakınlarındaki bir müstahkem mevki için yaşanan çatışmada 4 Ukraynalı askeri ele geçirdiğini, 2 insansız helikopterin (quadcopter) esir alınan askerlere Rus mevzilerine kadar eşlik ettiğini belirtti.
"Verbovoye köyü yakınındaki çatışmalardan birinde, Stavropollü hava indirme birliklerinin taarruz grupları, düşmanın savunma pozisyonlarına ciddi şekilde yaklaştı ve Ukraynalı militanların saklandığı sığınağa el bombaları attı" ifadelerini kullanan Savunma Bakanlığı, sığınaktaki Ukraynalı askerlerin hemen silahlarını bırakarak teslim olduğunu kaydetti.

Toplamda 4 Ukraynalı askerin esir alındığını belirten bakanlık, esirlerin Hava İndirme Kuvvetleri Kafkas Kazak Alayı muhafızlarına ait robot helikopterlerin kontrolü altında Stavropollü hava indirme birliklerinin bulunduğu yöne doğru gönderildiğini ve birlikler tarafından gözetim altına alındığını bildirdi.

Robot helikopterlerden birinin Ukraynalı askerlere hareket yönünü gösterdiğini, diğerinin ise VOG-25 tipi havan bombası taşıdığını aktaran bakanlık, esirlerin hemen üzerinde seyreden insansız araçların hareket sürecini kontrol ettiğini ve esirlerin kaçmasına izin vermediğini ifade etti.

Bakanlık, robot helikopterlerin Verbovoye köyü yakınındaki operasyon sırasında görev yaptığı anların görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.
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